Se confirma su esperado regreso con el Betis

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este miércoles el tercer entrenamiento de la semana para preparar el choque del próximo sábado ante el Villarreal a las 18:30 horas en el Estadio de La Ceramica. Charla del Ingeniero, ejercicios de calentamiento, y trabajo con balón en una sesión en la que la mejor noticia ha sido la vuelta al trabajo con el grupo de Sofyan Amrabat. El marroquí regresó el pasado lunes de su viaje con Marruecos y llevaba ya dos días trabajando en solitario. Este miércoles ha vuelto a estar con la plantilla y estará convocado (si no se resiente) para el partido del fin de semana ante los de Marcelino.

Lo Celso, Cucho Hernández, Abde y Ángel Ortiz, los jugadores que tenían que jugar en estas últimas horas con sus respectivos combinados nacionales, lo hicieron todos desde el inicio aunque ninguno completó los 90 minutos en ningúno de los encuentros. Lo normal es que todos los internacionales lleguen ya entre este miércoles por la tarde y este jueves y se pongan a las órdenes de Manuel Pellegrini cuanto antes. Precisamente será este uno de los mayores conflictos en la alineación del combinado bético, ya que el partido es importantísimo y la forma de actuar del chileno siempre suele ser parecida: dar descanso a los que vienen de largos viajes y participación con sus combinados nacionales. Ricardo Rodríguez hace trabajo de gimnasio dentro de las instalaciones.

Una enfermería cada vez más vacía

En el apartado de los lesionados, el párrafo ya es cada vez más corto por fortuna para los del Ingeniero. Isco Alarcón es el único que queda en la enfermería, recupérandose poco a poco, haciendo ya durante varios días ejercicios sobre el césped en solitario donde ha comenzado a plantar y a tener impacto. Muy pronto se espera que comience a hacer carrera continua sobre el césped con calzado habitual y, tras ello, ejercicios con balón en solitario como ese paso previo al regreso con el resto de sus compañeros. Lo normal es que a finales del mes de octubre o en los primeros días del mes de noviembre ya esté trabajando con el resto de sus compañeros tratando de nuevo de coger ritmo.

En el apartado de los canteranos destaca ya la normalidad (desde este martes) de Pablo García (que ya regresó del Mundial Sub-20 tras la eliminación de España) y Ángel Ortiz. Además de ellos, Pablo Busto, Oreiro, Koré, Darling Bladi, Mawuli Mensah, Iván Corralejo y José Antonio Morante han completado el grupo subiendo con el primer equipo.