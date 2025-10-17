Así les ha ido a los internacionales del Betis en este parón de selecciones

Este sábado vuelve la competición liguera para el Real Betis Balompié y de hecho este viernes se dará el último entrenamiento del equipo verdiblanco antes de visitar al Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Precisamente, en esta sesión estarán ya todos los internacionales al completo después de casi dos semanas de viajes, entrenamientos con sus combinados nacionales y muchas ausencias en la ciudad deportiva Luis del Sol. Por recapitular, los futbolistas que empezaron la fecha FIFA concentrados con sus respectivos países fueron: Pablo García (Sub-20) y Ángel Ortiz (Sub-21) con España, Lo Celso con Argentina, Junior Firpo con República Dominicana, Ricardo Rodríguez con Suiza, Amrabat y Abde con Marruecos, Cucho Hernández con Colombia y Cédric Bakambu con la República Democrática del Congo.

Fueron en total nueve futbolistas los que se ausentaron, teniendo en cuenta además que como se detallará en breve, Pablo García estuvo desde hace más tiempo con el combinado nacional español en el Mundial Sub-20 que se ha disputado en Chile.

Ángel Ortiz la alegría, Pablo García la tristeza

Y es que para el lateral diestro de Almendralejo, el viaje con el equipo de David Gordo fue de lo más fructífero. Marcó gol por primera vez como internacional Sub-21 en el partido en el que 'La Rojita' consiguió el triunfo ante Noruega por 4-1. Así como también consiguieron la victoria ante Finlandia, pero con algo más de agonía (con un gol en el descuento. De momento, el camino hasta el Europeo Sub-21 parece plácido, pues marchan en cabeza de su grupo.

Por otro lado, Pablo García no pudo llevarse la alegría de conquistar el Mundial Sub-20 con España. El del Parque Alcosa hizo un gran campeonato, siendo uno de los nombres propios y acaparando la mayoría de los focos, pero un doloroso tanto de Colombia en el minuto 89 los dejó fuera en los cuartos de final.

Lo Celso también sonríe con Argentina

Ya estaba clasificada para la Copa del Mundo del verano de 2026, pero igualmente cumplieron los de Scaloni, que en el partido ante Venezuela ganaron con un solitario gol del mediapunta del Betis, que volvía a ver puerta con su país dejando una icónica imagen en la celebración junto a Leo Messi. También fue titular en el triunfo por seis goles ante Puerto Rico. En el caso de la Colombia del Cucho Hernández había dos amistosos a los que prestarle atención. Uno ante México, en el que no tuvo minutos, y otro ante Canadá, en el que sí fue titular aunque si mayor trascendencia en los 60' que jugó. Junior Firpo jugó los 90 minutos en la derrota de República Dominicana ante Uruguay.

La Suiza de Ricardo Rodríguez es la líder del grupo B del clasificatorio para el Mundial y el lateral bético tuvo una enorme participación en los duelos ante Suecia y Eslovenia. Jugó casi los dos partidos al completo. El caso de Amrabat ya ha sido detallado y su viaje simplemente se debía a una revisión médica con los encargados de la selección africana. En el caso de Abde, fue titular en los dos encuentros ante Baréin y el Congo con su país ya clasificado para el Mundial.

Una de las mejores imágenes la dio Cédric Bakambu en la victoria de RD del Congo ante Togo, partido en el que su país ganó y el delantero bético anotó un gol importantísimo. Ante Sudán no jugó por sanción. Su país se constituye como la mejor selección de las que han quedado en segunda posición en esta fase y se mete en el play-off de clasificación para el Mundial.