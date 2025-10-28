Alineación probable del Betis ante el Palma del Río en Copa del Rey

Este jueves comienza la competición del K.O. para el conjunto verdiblanco y llega en un momento perfecto: tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la que los de Pellegrini se quedaron por segundo partido consecutivo sin anotar ningún gol. La Copa del Rey es la competición fetiche del Betis del Ingeniero. Ya no sólo por aquel título del curso 21/22, sino por cómo se ha vivido siempre esta competición entre los aficionados del equipo de La Palmera. Es el único título que ha conseguido ganar tres veces a lo largo de su historia. Será además un partido muy bonito ya que se celebrará en Palma del Río, una localidad cordobesa que está bastante más cerca que otross destinos a los que ha tenido que ir el combinado bético en estas instancias y que albergará un nuevo desplazamiento masivo de sus aficionados.

Además también hay que tener en cuenta que debido a la diferencia de categoría entre ambas entidades y lo cargado que está el calendario, habrá sobre el terreno de juego un once con bastantes futbolistas de la segunda línea, pero que al mismo tiempo tienen una nueva oportunidad de oro para ganar puntos en la carrera por la titularidad.

Riquelme se lleva un balón ante Nkuba. / Johan Eyckens | Europa Press

Un once reconocible a pesar del rival

Lo normal es que haya bastantes cambios en la alineación, pero tampoco se espera que Pellegrini vaya a salir al campo con el Betis Deportivo y parte del Juvenil DH de Dani Fragoso. Uno de los puntos interesantes es la portería. ¿Le dará la reválida a Adrián San Miguel? Lo normal sería que sí. Es la tercera competición y él es el tercer portero a día de hoy, por peso de minutos. Luego, futbolistas como Pablo García y Ángel Ortiz en ese costado diestro fueron descartados en el último choque liguero. Necesitan minutos para seguir progresando y esta es una gran oportunidad.

En la zona defensiva es un buen día para que regrese Diego Llorente y comience a tener minutos, y lo hará con alguien al lado como Valentín Gómez, que viene teniendo una buena cantidad de minutos y un gran rodaje en este inicio de competición. En el centro del campo se espera descanso para Amrabat y Marc Roca, al igual que futbolistas como Antony, Lo Celso, Abde o Fornals también partirán desde el banquillo si no ocurre nada extraño.

Manuel Pellegrini, al frente de un entrenamiento en la ciudad deportiva. / José Ángel García

Se esperan hasta once cambios

Sería la primera vez, al menos recordada a corto plazo, que el entrenador chileno realiza 11 cambios de un partido para otro. También es cierto que tanto el nivel de la plantilla bética (superior al de años anteriores), así como el del rival y también el buen estado de la enfermería así lo permiten. Bakambu deberá ser el delantero referencia junto a un Chimy Ávila que puede encontrar su sitio en las instancias iniciales de la Copa. Deossa y Rodrigo Riquelme también tendrán sus opciones.

Por tanto, el once probable del técnico chileno es el siguiente: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Deossa, Altimira; Rodrigo Riquelme, Aitor Ruibal, Pablo García; Bakambu.