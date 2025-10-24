De la indefinición respecto a Deossa al peligro innecesario con Antony

Actuación muy discreta de los béticos en Genk en un partido engullido por las interesantes citas ligueras con el Villarreal y el Atlético de Madrid. Los hombres de Pellegrini jamás fueron capaces de superar al cuadro belga e incluso pudieron perder en el minuto 80, cuando el coreano Oh estrelló un remate en solitario en el poste.

Deossa | Todos comienzan a preguntarse sobre qué tipo de jugador es

Nelson Deossa, ante Ken Nkuba. / Olivier Matthys | Efe

Lógicamente, Manu Fajardo y todo su cuerpo técnico tendrán muchísimos más datos para avalarlo, también quienes lo conozcan del fútbol mexicano, pero al aficionado medio, al que ve a su Betis con el único deseo de que gane sea quien sea quien defienda su camiseta, cada vez le entran más dudas sobre el estilo de futbolista que es. De momento, pasa por allí y no hace nada ni rematadamente mal ni tampoco para esperar nada de él. Habrá que darle tiempo.

Antony | Pellegrini entendió que la tarjeta era peligrosa

El árbitro del encuentro amonesta a Antony. / Olivier Matthys | Efe

Uno de los dos que repetían en la alineación inicial, pero Pellegrini y sus ayudantes tuvieron muy claro que la tarjeta que vio era suficiente motivo para darle algo de descanso. Su entrada fue dura y después tampoco midió en otras acciones.

Riquelme | Fue el más incisivo, pero remató como un juvenil

Riquelme se lleva un balón ante Nkuba. / Johan Eyckens | Europa Press

Las escasas aproximaciones con peligro del Betis siempre tenían a Riquelme como protagonista, pero el problema es que siempre resolvió en el último momento con una inocencia que no está permitida en el fútbol de élite. Necesita ganar confianza con urgencia.

Valentín Gómez | Se está ganando la confianza de todos

Valentín Gómez persigue un balón ante Heymans. / Tom Goyvaerts | Europa Press

Por unas circunstancias o por otras, léase las lesiones de los otros centrales y también su rendimiento, se está convirtiendo en uno de los fijos para Manuel Pellegrini. Su rendimiento volvió a ser notable en este partido, cada vez se complica menos.