Una invitación al multifútbol en Genk (0-0)

Sesión de relajación para el Real Betis Balompié en tierras flamencas y lógico cero a cero para el cuadro de Manuel Pellegrini en su visita al Genk belga. Los seguidores verdiblancos, a falta de disfrutar más del partido de fútbol ofrecido por los suyos, sí pueden estar contentos al menos con haber sumado otro punto para seguir invictos en esta Liga Europa en la que el técnico chileno considera que hay que ahorrar esfuerzos con vistas a la Liga. Y en ese sentido se puede justificar perfectamente con que la cita estaba engullida por dos importantes compromisos nacionales, contra el Villarreal y frente al Atlético de Madrid.

Eso debió pesar en la cabeza de todos los futbolistas que saltaron al césped del coqueto estadio del Genk, porque de otra manera no se entiende el juego de los heliopolitanos en esta cita continental. Ni siquiera el hecho de que Pellegrini introdujera a nueve futbolistas nuevos respecto a la alineación inicial que empató en Villarreal condujo a que los suyos se desempeñaran al menos con más brío en la fría tarde junto a la frontera de Países Bajos.

El Betis, con Valentín Gómez y Antony como los únicos futbolistas que repetían titularidad, estuvo desconocido, como si no le fuera prácticamente nada en la pelea a pesar de que muchos de sus hombres, léase Deossa, Riquelme, Bakambu, Altimira y algunos otros, tenían una oportunidad perfecta para levantar la mano y reivindicar un mayor protagonismo ante su entrenador.

No lo hicieron y el Betis fue un equipo muy plano en todo momento, una escuadra cargada de buenos futbolistas y que sólo fue capaz de disparar entre los tres palos de Van Crombrugge en dos ocasiones. En la primera fue Riquelme quien lo intentó y su lanzamiento fue al centro de la portería (25’); en la segunda, le correspondió ya mucho más tarde a Pablo García y el resultado fue idéntico, fácil para el guardameta (79’).

Entre ambos intentos fallidos sí es verdad que Bakambu tuvo una clara ocasión de haber sacado mucho más rédito en una contra lanzada por Lo Celso y que tuvo por medio un pase de tacón de Riquelme. Fueron toques rápidos, pero el congoleño no estuvo acertado en el remate. Corría el minuto 36 y, en teoría, debían llegar más opciones con posterioridad. Craso error, no hubo ni una sola más.

La única opción de marcar un tanto se le presentaría al coreano Oh, quien disparó al palo de Álvaro Valles en el minuto 80 en el único momento en el que alguno de los dos equipos estuvo cerca de inaugurar el marcador. Afortunadamente para los intereses heliopolitanos, con el guardameta ya mirando con cara de terror hacia la dirección del balón, éste se estrelló en la madera y fue escupido hacia fuera.

Al menos, el Betis se había salvado de un buen susto y podrá dar por bueno el empate cosechado en este viaje a Genk a la vista del día de relajación total que se tomaron todos los hombres de Pellegrini. Ni siquiera con los cambios, con las entradas de Pablo García tras el descanso por un amenazado, por la tarjeta, Antony, o de Abde y Pablo Fornals cambió mucho la situación. Tampoco con el recurso final a los delanteros Cucho Hernández y Chimy Ávila, que lo intentaron sin mucho éxito también.

Ni siquiera se puede hablar de un quiero y no puedo en esta ocasión, pues los béticos jamás llegaron a cambiar de marcha para meterle un poco más de intensidad al juego. Tal vez con eso hubiera sido suficiente a la vista del potencial del rival, pero nunca fue así. Al contrario, el Genk sí fue capaz de meterle al menos voluntad para tratar de alcanzar un triunfo que seguramente ni soñaba antes de comenzar.

Las soluciones buscadas por Pellegrini y por su cuerpo técnico, pues, esta vez no sirvieron para mucho, ya que sus futbolistas, al ritmo de Deossa y también de un Lo Celso que fue incapaz de desequilibrar, estuvieron allí sin estar del todo.

¿Se puede explicar que los profesionales tengan este tipo de desconexiones en un calendario tan exigente que mete este tipo de partidos entre sendas citas golosas para todos como las de Villarreal y Atlético? Pues sí y no. Sí, porque los futbolistas son humanos y tienen que tener días más suaves y no, porque Pellegrini había metido piernas frescas con los nueve cambios y quienes participaron en este partido de relajación estaban obligados a mucho más.

La realidad no se puede alterar ya y este Genk-Betis, aparte de por el cero a cero, fue una clara invitación a fórmulas más novedosas en el fútbol, como los multifútbol de las competiciones europeas. Ahí, al menos, se cantan goles continuamente y todo es más divertido. Lógicamente, para los aficionados neutrales, que para todos los que sienten la fe balompédica radicada en el sevillanísimo barrio de Heliópolis no hay nada más importante que ver un partido de los suyos, sea con un cero a cero o con el resultado que se dé.