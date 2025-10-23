Pellegrini y la "falta de creatividad" ante el Genk

El Betis sumó un punto (0-0) tras un pobre partido ante el Genk, en la tercera jornada de la Europa League, que "se defendió bien", según Manuel Pellegrini, aunque fue quien disfrutó de la mejor ocasión del partido con un disparo del surcoreano Oh al palo. Sin la subidad de los laterales, con un Lo Celso apagado y un Deossa que volvía tras más de un mes de lesión, comop Bartra, el técnico chileno fue tajante al afirmar que a su equipo "le faltó creatividad"

"Fuimos dominadores, aunque sin la creatividad necesaria. No superamos a sus defensores, lo cual es mérito de ellos. Lo intentamos, pero nos faltó creatividad", insistió el preparador chileno, que explicó el empate con la sencilla afirmación de que "esto es fútbol". "El Genk defendió bien sin dejarnos espacios. Terminamos jugando con dos puntas, pero hay días que no se encuentran los espacios y eso es también mérito del rival, que defendió bien. Lo intentamos, controlamos el encuentro y tuvimos buen ritmo. Pero no tuvimos creatividad", insistió.

Dos empates y un triunfo es el bagaje del cuadro heliopolitano en la competición continental. Suma cinco puntos con cinco duelos por delante para intentar acabar entre los ocho primeros, aunque Pellegrini "no tenía un cálculo hecho de los puntos que debería tener el equipo en estas primeras jornadas". "Es importante no perder fuera y ganar en casa. Me hubiera gustado ganar un partido más a estas alturas, pero quedan cinco encuentros aún. No creo que fuera por falta de intensidad ni de ganas. Lo intentamos, pero también es mérito del Genk, que se defendió muy bien", señaló el entrenador.

Cuestionado por dos nombres propios se refirió a Deossa, que "viene con poco fútbol después de una lesión larga en el tobillo y una conjuntivitis que no le impidió jugar, pero que le molestaba". "Nos dará esa capacidad física y técnica que él tiene. De aquí para adelante mejorará con regularidad en su juego", dijo sobre el colombiano antes de responder a la pregunta sobre un Riquelme que "creó peligro por su lado, con algún remate frontal incluso, pero el Genk se encerró bien atrás y costó encontrar espacios", dijo.

Por último, Pellegrini defendió sus rotaciones -hizo nueve cambios respecto al once inicial en La Cerámica- asegurando que "salió el equipo que debía jugar". "Tuvimos el balón y no finalizamos bien. Hemos ido alternando permanentemente a los futbolistas y vamos a seguir haciéndolo de esta manera", apuntó antes de referise al buen hacer del ribval: "Más que algún rendimiento individual, el Genk demostró un gran funcionamiento colectivo. Defendió con orden e intensidad. Es un conjunto bien trabajado y no tener la creatividad suficiente para encontrar espacios pro nuestra parte es mérito del rival".