"Un punto y portería a cero"

Los jugadores del Betis hicieron suya la máxima de que cuando no se puede ganar no hay que perder a la hora de valorar el punto logrando ante el Genk, en un partido en el que destacaron una portería a cero más que "refuerza" el trabajo defensivo de equipo, importante cuandio los de arriba no están brillantes.

En esa línea se expresó Álvaro Valles, para quien "no perder y mantener la portería a cero es positivo". "Todos los partidos en Europa son complicados. Hemos competido, aunque nos han faltado cosas para lograr el triunfo, pero cuando no se puede ganar no hay que perder", dijo el guardameta verdiblanco, que resaltó que el hecho de no encajar ningún gol "refuerza mucho, así como mantenerse invicto fuera de casa".

También habló para los medios del club Marc Bartra, "contento en lo personal" por su reaparición más de un mes después jugando el partido completo, lo que le permite ir "recuperando físico y confianza". "Me encanta jugar y competir. Estoy feliz". "El Genk está acostumbrado a tener el balón en su liga y nosotros hemos estado compactos, sin conceder apenas una ocasión. Nos hemos encontrado bien Valentín Gómez y yo. Nos faltó crear ocasiones y meter goles", resumió el defensa, que se siente "cómodo con cualquiera" de sus compañeros al lado: "Con Valentín h estado bien, nos hablamos y nos sentimos seguros para crecer juntos y dar seguridad atrás para que los de arriba sean más creativios".

El catalán destacó el hecho de lograr un empate, porque "habrá muchos equipos que se dejen puntos a domicilio". "Hemos sumado un punto, aunque queríamos los tres, pero la portería acero nos permite seguir sumando", resumió.

Su compañero en el eje de la zaga frente al Genk, Valentín Gómez, señaló que el Betis "no hizo un mal partido, aunque costó la creación y encontrar los espacios". "No pudimos imponer nuestro juego", indicó el argentino, que apuntó las "dos líneas de cuatro jugadores pegados al área del Genk que era difícil de romper".

Su buena actuación lo dejó satisfecho, aunque no el resultado. "No sé si contento es al palabra, porque soy competitivo y quiero ganar. Cada vez me voy sintiendo mejor y eso es lo importante. Todos los centrales estamos capacitados para darle descanso a otro y cualquiera que le toque lo va a hacer bien", aseguró.