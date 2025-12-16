Detenido el presunto autor del asesinato de una mujer en La Algaba

La Guardia Civil detuvo a última hora de la tarde de este lunes a un hombre de 31 años como presunto autor del homicidio de Ana Isabel V. N., la mujer de 44 años que fue encontrada muerta con numerosas puñaladas en su casa de La Algaba el pasado domingo. El sospechoso es una persona natural de Málaga, aunque residente en La Algaba. Su identidad responde a las iniciales D. A. S.

Este hombre tenía alquilada una habitación en la casa de la víctima, ubicada en la calle Buganvilla del citado municipio. Estaba siendo buscado desde el hallazgo del cadáver, que se produjo sobre las cinco menos diez de la tarde del domingo. Un niño de diez años, el hijo menor de la víctima, encontró a su madre fallecida y con heridas de arma blanca cuando fue a su casa a buscar unos adornos navideño. Salió y comentó al padre, que esperaba fuera, lo que ocurría y éste llamó al teléfono 112.

El inquilino estuvo la noche del domingo y casi toda la jornada del lunes en paradero desconocido. La tarde del lunes, según algunas fuentes, entró en una farmacia de Sevilla y contó al farmacéutico lo que había hecho. El boticario llamó a la Guardia Civil y detuvo al sospechoso, que no hizo ademán de resistirse. El hombre fue trasladado a las dependencias del instituto armado, donde se le tomará declaración en las próximas horas.

No ha trascendido el móvil de este homicidio, aunque sí se ha descartado casi al 100% que se trate de un caso de violencia machista. La víctima no estaba inscrita en el sistema de protección a las víctimas Viogen y tanto su pareja como su ex pareja se encontraban fuera. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para terminar de averiguar todos los detalles del crimen. El caso lo lleva el equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

La casa de la calle Buganvilla en la que ocurrieron los hechos estuvo este lunes custodiada por la Guardia Civil. Los especialistas del departamento de Criminalística permanecieron varias horas desarrollando una inspección técnico ocular en el interior de la vivienda, para tratar de encontrar algún vestigio biológico o huellas dactilares que ayuden a esclarecer los hechos.

La víctima, de 44 años, deja dos hijos menores de edad, el niño de diez años que la encontró y otra hija mayor. Estaba separada del padre de los niños. Llevaba residiendo muchos años en la casa en la que fue asesinada.