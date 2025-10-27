Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Atlético de Madrid

Ese 0-1 torció ya el partido de salida y aunque el Betis no le perdió la cara al partido en la primera mitad, ese penalti reclamado mientras se replegaba el equipo jutno antes del descanso lo puso todo muy cuesta arriba ante un rival que es un maestro en el arte de defender un resultado a favor muy cerca de su portero. Lo Celso sí fue un revulsivo tras el intermedio, pero no bastó. Faltan referentes en el área y ante equipos buenos de verdad, como el Athletic o el Atlético, se vio con crudeza.

Pau López Muy ajustado ese tiro de Giuliano para el 0-1. Una gran parada a Nico González abajo, en un tiro cruzado. Pocos remates luego.

Bellerín Ese 0-1 tan pronto le negó espacios para hacer lo que le gusta con Antony en la esquina.

Bartra Solventó como pudo un partido que debió jugar arriba y expuesto ante grandes atacantes.

Natan Intenso, a veces demasiado.

Ricardo Rodríguez Trató de anticiparse a Giuliano, pero cuando éste arrancaba la moto...

Amrabat Unos metros más atrás que Marc Roca para corregir si la presión de los compañeros más adelantados no resultaba. Luego, solo, se hartó de correr hacia atrás.

Marc Roca En el primer tiempo apretaba arriba y ganaba duelos, pero lo fácil era sacrificarlo para recurrir a la creatividad de Lo Celso.

Antony Muy activo, como siempre, y con esa sensación de que va a suceder algo peligroso cada vez que la recibe, pero siempre tuvo a dos encima.

Pablo Fornals Sus buenos pases lo fueron menos por el gran nivel defensivo del Atlético en el repliegue. Se desfondó pronto.

Abde A su verticalidad le faltó veneno en los últimos metros esta vez. Golpeo de manual en la falta al larguero.

Cucho Hernández El colombiano siempre toca bien la pelota y con mucha intención, pero su perfil no da para lo que exigía el Betis en el área.

Lo Celso Creó sin apenas espacios y remató.

Junior No irrumpió arriba.

Aitor Ruibal A trompicones.

Deossa Toques imprecisos.

Bakambu Un cabezazo fuera.