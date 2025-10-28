Palma del Río - Betis: Horario y dónde ver el debut en Copa del Rey

Arranca la Copa del Rey 2025/26 para el Real Betis Balompié, que visitará Palma del Río para medirse al conjunto cordobés en la primera ronda, a partido único. Todo, en un formato copero exitoso, al que todavía le quedan algunos elementos que apuntillar. Será además un día muy especial para el hombre que da nombre al estadio del equipo rival del conjunto de La Palmera. Será un bonito día de reencuentros para Sergio León.

"Pues sí, la verdad que cuando sabíamos que nos podía tocar Betis, para mí pensarlo era muy bonito, porque bueno, no sé si este va a ser mi último año que voy a jugar a fútbol o aguanto un año más, no lo sé", detallaba al ser preguntado por los nervios previos al sorteo dejando claro que va a ser un día muy especial: "Bueno, para mí va a ser un día muy especial, muy bonito y cuando nos entrenamos que nos podía tocar Betis, yo creía que nos tocara, ¿no? Porque digo, no sé si va a ser mi último año y poder enfrentarte al equipo de tu corazón, al equipo que ha jugado en él y encima que soy Betis desde chiquitito, yo creo que era un día para disfrutarlo y para celebrarlo, como lo vamos a celebrar ahora", comentaba el ex delantero verdiblanco a los micrófonos de este diario.

Sergio León atiende al micrófono de Diario de Sevilla

Horario del Palma del Río - Betis: cuándo se juega el debut en Copa del Rey

El enfrentamiento entre los de Manuel Pellegrini y los de Fran Sedano será este jueves 30 de octubre de 2025 a partir de las 21:00 horas. El estadio Sergio León ampliará su aforo hasta poder albergar a cerca de 8.000 personas, con el correspondiente desplazamiento masivo de aficionados béticos que se esperan en la población cordobesa para cerrar el décimo mes del año.

Sorteo de la Copa del Rey. / Rodrigo Jiménez / Efe

Dónde ver en directo el Palma del Río - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados en el inicio de una competición histórica con este nuevo formato. Para los locales es una oportunidad única en su pueblo, en el estadio que lleva el nombre del que fuese en su día delantero verdiblanco y que a día de hoy milita en sus filas. Por supuesto, para Sergio León será una cita inolvidable. Luego, para los de Manuel Pellegrini es una oportunidad perfecta para empezar con buen pie en su competición fetiche, la única que ha conseguido ganar. El Palma del Río - Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga 4, dial 168. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Sergio León y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.