La espinita del Betis desde la pandemia

El Real Betis Balompié se mide en la noche de este lunes 27 de octubre al todopoderoso Atlético de Madrid, que ha mutado desde el 'equipo del pueblo' hasta ser la entidad que más dinero ha gastado en fichajes en los últimos años. A pesar de ser el líder de inversión de LaLiga, las cosas no le han ido demasiado bien a los del Cholo Simeone (respecto a lo que deberían de acuerdo al gasto) y así quiere el conjunto de Manuel Pellegrini que siga siendo tras esta noche, cuando el Estadio de La Cartuja se vestirá de gala después de varias semanas sin ver un partido de su equipo para recibir a los colchoneros.

Y es que se ha podido observar un dato bastante relevante en relación con la clasificación histórica de LaLiga desde la pandemia y su inicio a principios de 2020 en España. Desde aquella fecha, el cambio de guion que se ha visto en la zona noble de la tabla respecto a la década anterior está siendo notable. Primero, porque el Villarreal se afianza en esa cuarta posición que venían ocupando Sevilla FC o Valencia en años anteriores, mientras que el crecimiento del Real Betis Balompié se hace notar, siendo el quinto clasificado desde entonces.

El Betis, el único que no ha jugado la Champions

En ninguna de esas temporadas, el conjunto verdiblanco ha tenido en su haber el quinto mayor presupuesto de la competición, y a día de hoy es el octavo, por lo que siempre ha rendido con Manuel Pellegrini en el banquillo por encima de sus posibilidades económicas. Eso, al igual que el crecimiento notorio de la entidad de Heliópolis a medio plazo es un dato irrebatible, al igual que durante este período todavía queda una pequeña espina clavada tanto para el organigrama bético en su cúpula como para los propios aficionados.

El Betis se compone como el único de los ocho primeros equipos en esa clasificación histórica de LaLiga desde el año 2020 que todavía no ha disputado la UEFA Champions League. En ello están precisamente esta temporada, donde la motivación es extraordinaria, donde llevan un ratio de puntos bastante bueno a pesar de no contar con todos los fichajes en los primeros partidos y también de no tener a Isco Alarcón hasta mediados o finales de noviembre.

Manuel Pellegrini, en la sala de prensa de la ciudad deportiva. / Julio Muñoz / Efe

El partido ante el Atlético de Madrid, clave

Primero, para medir las fuerzas de esta plantilla en su propio estadio ante uno de los rivales directos que ya se ha dejado muchos puntos a domicilio este curso. Y segundo, para mandar de nuevo un mensaje claro al resto de competidores y lo que implica visitar al Betis, ya desde incluso el curso pasado.

"Queremos ganarlo con nuestra filosofía, sin cambiar el juego. Buscamos imponer nuestro estilo manteniendo una unidad futbolística. Ojalá sea un partido bueno porque son tres puntos muy importantes. El Atlético es un rival grande, que se ha reforzado mucho, con grandes jugadores y un técnico que le ha dado muchos éxitos", destacó el técnico santiaguino en la rueda de prensa previa al choque.