Pellegrini: "Siempre es positivo que uno tenga la posibilidad de ser seleccionador de Chile"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, aseguró este domingo en rueda de prensa que el encuentro ante el Atlético de Madrid "no será un punto de inflexión" en la temporada, aunque sí lo considera "importante" al enfrentarse a "un rival parejo en la clasificación".

Pellegrini aclaró que "no es un partido trascendental", pero reiteró su deseo de sumar los tres puntos manteniendo la identidad del equipo. "Queremos ganarlo con nuestra filosofía, sin cambiar el juego. Buscamos imponer nuestro estilo manteniendo una unidad futbolística. Ojalá sea un partido bueno porque son tres puntos muy importantes", destacó el técnico santiaguino.

El técnico heliopolitano informó que Amrabat, ausente ante el Genk por molestias físicas, "ya está bien" y será incluido en la lista de convocados frente al conjunto colchonero.

Asimismo, confirmó la presencia del Chimy’ Ávila, a quien definió como "uno más de la plantilla", independientemente de las cláusulas contractuales que obligan al Betis a pagar una cantidad adicional (350.000 euros) a Osasuna si disputa un encuentro más.

En cuanto a Bakambu, que terminó con molestias el pasado jueves en Bélgica, Pellegrini aseguró que "está en condiciones de entrar en la lista" y que decidirá "para cuánto rato" podrá participar.

El técnico heliopolitano también elogió al rival: "El Atlético es un rival grande, que se ha reforzado mucho, con grandes jugadores y un técnico que le ha dado muchos éxitos".

Por último, Pellegrini se refirió al interés de la selección chilena en contar con él. "Es un orgullo para mí. Es un tema que se ha tocado muchas veces, pero no tiene nada que ver con mi renovación aquí. Siempre es positivo tener la posibilidad de dirigir a tu país", concluyó el técnico.