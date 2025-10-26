Más dosis de incertidumbre en torno al futuro de Pellegrini en el Betis

La actualidad del Betis más inmediata pasa por el encuentro ante el Atlético de Madrid, pero el futuro de su entrenador, Manuel Pellegrini, sigue siendo un tema candente.

OFERTAS Y PRETENDIENTES

Y más, tras las noticias que provienen de Chile, las cuales añaden más incertidumbre si cabe a su futuro en el club verdiblanco, pues al técnico santiaguino se le abren diferentes vías en Estados Unidos y Catar, amén de estar su nombre muy presente entre los máximos responsables de la Federación Chilena de Fútbol como candidato a dirigir a La Roja a partir del año que viene.

Y es que Pellegrini sería libre a partir del 1 de enero, si no renueva antes con el Betis, para comenzar una nueva etapa. Así, el diario chileno La Tercera viene informando durante esta semana de los movimientos que se suceden en torno al preparador santiaguino. Dicho medio informa de un interés no muy lejano (un par de meses) del Nottingham Forest y poco antes del Borussia Dortmund, siendo más recientemente el de dos clubes de la MLS estadounidense, el New England Revolution y el Atalanta United, que tienen el respaldo de dos magnates para invertir grandes sumas de dinero.

También el fútbol de Catar está muy pendiente de la situación de Pellegrini en pos de que asuma la dirección de alguno de los clubes más fuertes de dicho país, apunta también La Tercera, sin obviar la posibilidad de poder asumir el cargo de la selección chilena, una opción que el propio entrenador verdiblanco no ha escondido nunca como un deseo a lo largo de su carrera.

LA OPCIÓN DE CHILE

De hecho, desde la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena), no se esconde que Pellegrini es una figura que tienen en cuenta dentro de la búsqueda que están llevando a cabo para la elección de un nuevo seleccionador. Así lo ha indicado el propio presidente de dicha federación, Pablo Milad, en declaraciones recogidas por La Tercera: "Si me dicen el nombre de Manuel, bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección".

"Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir", añadió Milad, siguiendo la misma línea de Felipe Correa, gerente de la ANFP, quien días atrás ya dejó claro que Pellegrini es una opción que tienen en cuenta: "Que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia".

LA POSICIÓN DEL BETIS

Mientras, en el Betis se mantiene la misma hoja de ruta y al respecto se pronunció su presidente, Ángel Haro, en la previa del choque ante el Genk: "Sigue habiendo una relación muy buena con él y estamos muy contentos con el trabajo que está realizando. Cuando tengamos novedades se os informará". De esta forma, el futuro de Pellegrini, que siempre ha dejado claro que pase lo que pase esta campaña su compromiso con el club y la afición es máximo, sigue rodeando de una incertidumbre que continúa creciendo con el paso de las semanas.