Europa deja dudas y el Atlético asoma: el Betis, a recuperar el traje de gala

El Betis regresó de Genk tras firmar un decepcionante partido. Sin duda, lo mejor en la noche europea en Bélgica fue el punto logrado, pues la imagen rememoró por momentos a la del inicio de la Conference League, el pasado curso, más que a la que venía mostrando tanto en Liga como en los dos encuentros anteriores en la Europa League.

Razones y motivos para reflexionar hay –sin llevarlo nunca al drama, pero sí a la autocrítica– como aviso para futuros encuentros, siendo el más cercano, y por tanto el más importante, el del Atlético de Madrid. Una cita en la que el Betis tendrá que recuperar el traje de gala de la Liga para intentar dar el zarpazo ante un rival que de la mano de Diego Pablo Simeone suele salir victorioso, prácticamente siempre, de los encuentros ante los verdiblancos.

La sobredosis de rotaciones evidenció que en toda plantilla siempre hay titulares y suplentes

Tras la sobredosis de rotaciones en Genk (hasta nueve cambios), se atisba un Betis con un once bastante diferente ante los colchoneros. La plantilla verdiblanca puede estar más compensada y equilibrada que en campañas anteriores, pero la diferencia en ciertos puestos –como ocurre en prácticamente todos los planteles– entre titulares y suplentes es amplia, y en Bélgica se notó ante un rival de más calidad que el Ludogorets.

Los jugadores del Betis agradecen a la afición el apoyo dado en Genk. / Olivier Matthys / Efe

Además, la intensidad y la actitud debe ser innegociable, pues prácticamente todos los duelos individuales en el Cegeka Arena fueron ganados por el Genk, que tuvo la ocasión más clara del partido para haber ganado en el tiro al palo de Hyeon-gyu Oh. Y es que ofensivamente, el Betis generó muy poco, no tuvo apenas desborde –Riquelme no acaba de dar un paso adelante–, ni último pase, con un Lo Celso muy frío; ni prácticamente fútbol en el centro del campo, siendo la pareja de centrales, Bartra y Valentín Gómez, lo más fiable. Por eso, el puntito, que tendrá el Betis que hacerlo bueno ante el Lyon, fue lo más positivo dentro del soporífero partido que firmaron los verdiblancos, que ya miran al Atlético.

La actitud e intensidad en Genk no fueron las más adecuadas y los belgas estuvieron cerca de ganar

Un encuentro de altas miras en La Cartuja para un Betis que deberá ponerse el traje de la Liga y ofrecer una muy buena versión para tener opciones de dar un zarpazo en esa pelea por los puestos de Liga de Campeones ante un Atlético de Madrid que naufragó ante el Arsenal en la Champions (4-0) tras ganarle antes a Osasuna por la mínima y sufriendo al final (1-0), pero al que se le da muy bien, de la mano de Diego Pablo Simeone, los partidos ante el Betis.

Así lo demuestran los datos, pues el conjunto verdiblanco sólo ha ganado cuatro veces al Atlético en las 20 últimas visitas de los rojiblancos (10 victorias y 6 empates para los madrileños). Y esos cuatro triunfos fueron siempre con idéntico resultado, 1-0. El último fue precisamente la temporada pasada, cuando los de Pellegrini ganaron con un tanto de Giménez en propia puerta. En la 2018-19 Canales le dio la victoria a un Betis que también se impuso en la 2005-06 (gol de Capi) y en la 2004-05 (gol de Joaquín).

Simeone sólo ha perdido 2 de los 27 partidos en los que se ha medido el cuadro heliopolitano

Además, Simeone ha cosechado sólo 2 derrotas en sus 27 enfrentamientos ligueros contra el Betis (19 victorias y 6 empates), venciendo también el argentino en sus duelos a Pellegrini con un bagaje de 9 victorias, 4 empates y una sola derrota (la del curso pasado en La Palmera) en 14 partidos. Le toca por tanto a Pellegrini y sus pupilos pasar página de la noche europea y centrarse en el Atlético. A recuperar el traje de gala...