Radar Betis semana 11: Así les ha ido a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Este pasado fin de semana ha vuelto a tener aspectos muy positivos para alguno de los jugadores, como también hay que informar de qué situaciones de nula o ínfima participación siguen vigentes. Y es que tanto Nobel Mendy como Guilherme Fernandes han sido los que han tenido actuaciones más positivas, teniendo además muy en cuenta los minutos de Barea con el Mirandés, que ha recuperado la titularidad.

De las paradas de Guilherme a los despejes de Mendy

El defensa del Rayo Vallecano acumulaba en el choque que cerraba la jornada de domingo en LaLiga su segunda titularidad consecutiva desde su debut con el combinado de Vallecas. El senegalés jugó el partido completo ante el Alavés en la victoria por la mínima de los de Íñigo Pérez y además fue muy importante en la consecución de la portería a cero. Pudo realizar cuatro intercepciones con éxito, despejó un total de ocho balones, bloqueó tres disparos del equipo rival, recuperó cinco pelotas y además ganó seis de los ocho duelos que disputó en el campo. Un rendimiento altísimo que en Vallecas esperan que se prolongue durante toda la temporada.

Por otro lado, hay que destacar de nuevo el partido de Guilherme con el Valladolid. El meta luso realizó un gran partido en Riazor, parando tres balones importantes, dos de ellos a tiros dentro del área. La mala suerte para sus números llegaron en el último minuto con un penalti de Yeremay que no pudo detener. Quien también jugó como titular en el Mirandés fue Ismael Barea. Disputó 71 minutos en una nueva caída de su equipo, sin ser demasiado protagonista más allá de las cuatro recuperaciones que realizó. Gonzalo Petit se tuvo que conformar nuevamente con ser suplente, aunque jugó 10 minutos en los que tuvo una ocasión clara que falló único testimonio.

Iker Losada controla el balón en el partido de la Conference ante el Kryvbas. / Europa Press

Arribas sigue suplente y en el Levante no cuentan con Iker Losada.

En los últimos siete partidos únicamente ha disputado 15 minutos (ante el Real Madrid). Sin duda, este inicio de competición no está siendo como imaginaba del gallego, en el olvido total en el Ciutat de València. Sergio Arribas por su parte volvió a ser suplente con el Huesca, en este caso ante Las Palmas, pero jugó a partir del minuto 65. Dos duelos ganados en el suelo de dos que emprendió, su único bagaje.

Los próximos compromisos son: