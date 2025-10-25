Betis - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 10 de LaLiga

El Real Betis Balompié disputará este lunes el partido correspondiente a la jornada número 10 de LaLiga EA Sports. Será ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en un encuentro que se espera que sea de alta tensión, extremadamente competitivo y sobre todo, con la vista puesta en esas plazas de UEFA Champions League que esta temporada van a estar más discutidas que nunca. Además, la referencia más cercana como local que tienen los verdiblancos es la victoria cosechada por la mínima el curso pasado, que representaba el segundo año consecutivo sin perder en el Villamarín ante los colchoneros.

Respecto al duelo europeo, el Manuel Pellegrini recuperará a Sofyan Amrabat, que no viajó a Bélgica para enfrentarse al Genk por precaución. Se quedó trabajando en Sevilla recuperándose muscularmente del gran esfuerzo realizado en Villarreal.

Las mejores fotos del Atlético de Madrid - Betis / Rafael Beltrán

Horario del Betis - Atleti: cuándo se juega el décimo partido de LaLiga

El encuentro que se disputará entre verdiblancos y colchoneros será este lunes 27 de octubre de 2025, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Será el duelo correspondiente a la jornada número diez del campeonato y el Betis está en la obligación de dar un paso al frente en uno de los duelos más imponentes en casa del curso ante sus aficionados y rascar tres puntos que auguren una temporada importante, sobre todo porque se instauraría ya casi durante un tercio de competición en posiciones importantes.

El pasado curso ya los de Simeone lo pasaron realmente mal en Sevilla, de donde se pudieron llevar una auténtica goleada y, sin saber nadie muy bien cómo ni por qué, el choque terminó simplemente 1-0. El triunfo fue importantísimo para el combinado heliopolitano, ya que fue el inicio de una buena racha de resultados ante los equipos de la zona Champions en su estadio y que espera repetir este curso.

Dónde ver en directo el Betis - Atlético por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en LaLiga y sobre todo, darle una machada importante al otro en la pelea por la Champions. El empate del conjunto verdiblanco ante el Villarreal fue bastante positivo, sobre todo por la forma en la que se consiguió, pero si además consigue sumar de tres en casa ante los de Simeone, el resultado de La Cerámica estaría mejor valorado. El Betis - Athletic se podrá seguir por televisión a través de LaLiga TV Bar, M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA 2 (M57 O112), M+ LALIGA HDR (M443 O111). Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.