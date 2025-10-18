Antony dispara y dispara el gran sueño bético de la Champions (2-2)

En dos gestos técnicos para chutar muy similares y de lo que es, todo un crack, Antony ajustó la pelota junto al palo izquierdo del portero Arnau Tenas y con su par de golazos regaló a los béticos una alegría parecida a las numerosas que ya obsequió la pasada campaña. Porque esta vez sí que emergió la versión prime, como se dice ahora, del extremo brasileño para sacar al Betis del atolladero en el que se había metido en el minuto 64, cuando Moleiro había hecho el 2-0 y parecía que la derrota en La Cerámica iba a ser inevitable.

Sólo tres minutos después de esa contra que el menudo jugador canario del Villarreal convirtió, Antony replicó acomodándose el cuerpo para enroscar la pelota con su zurda tal como venía del buen servicio de Pablo Fornals, que abundó en su estado de gracia con otras dos asistencias esta vez.

Esa rauda respuesta del brasileño, sólo tres minutos después del segundo dardo villarrealense, fue clave para que el Betis se mantuviera en pie y creyera en que iba a salir del terreno de juego con algún precioso tesoro, como así fue. La proverbial valentía bética con Manuel Pellegrini al mando volvió a alimentar sus aspiraciones a algo más, a la Champions ni más ni menos, ya que esta vez los heliopolitanos le dijeron a un equipo con ese rango esta temporada que no es menos que él...

Marcelino García Toral, que quizás había subestimado a los béticos al sacar un once de rotaciones por la vuelta de las selecciones y la inminencia del glamuroso City, había confiado en su repliegue definitivo ya con Pape Gueye por Parejo y Sergi Cardona por Moleiro (73’), pero enfrente estaba un equipo que agotaba su fe en el juego combinativo, que acumulaba piezas arriba (la última, Pablo García por Bellerín para retrasar a Ruibal, quien a su vez había relevado a Abde) y que hacía daño con Fornals y Lo Celso en la corona del área y prestos a conectar con el Cucho o con Antony. El argentino y el castellonense lo hicieron finalmente con el crack brasileño, que volvió a girar su cadera para enroscar de nuevo la pelota y alojarla con más delicadeza que violencia junto al palo de un resignado Tenas.

El Betis inició el partido ilusionado, sus anhelos se fueron desinflando sin saber muy bien por qué, pero acabó con otra reafirmación similar a la de hace dos semanas ante el Espanyol. No fueron esta vez tres puntos, pero a ver quién dice que lo que se trae para Sevilla es un solo punto...

Había trazado una pronunciaba línea descendente en su juego de la primera parte. Empezó muy autoritario y suelto, sometiendo a un Villarreal muy incómodo y que no olía la pelota, pero acabó partido en dos, permitiendo las transiciones de los amarillos a pesar del parsimonioso ritmo de Dani Parejo y Santi Comesaña y víctima de un tiro manso pero colocadísimo de Buchanan que sorprendió a todos, el primero a Pau López (44’).

Echó a rodar la pelota sobre el cuidado prado castellonense y Pablo Fornals, que actuó en sus terrenos predilectos, el interlineado, se encontró de repente con una jugada muy prometedora al descolgarse por primera vez al área, pero su pase a la izquierda, donde Abde lanzaba la primera de sus fulgurantes carreras, no fue bueno y el Betis malogró la primera de sus llegadas.

Y en los primeros veinte minutos no fueron pocas las aproximaciones de un equipo que, extrañamente, a pesar del calzón negro de su primera indumentaria, a pesar de sus gruesas franjas verdes en la camiseta y a pesar del verde de su espalda, compareció de azul celeste.

A los siete minutos, la rapidez mental de Antony procuró un pase raso cargado de veneno al Cucho, que se topó con otro rápido, esta vez de piernas: el portero Arnau Tenas, que se le echó encima.

A los 12 minutos, Abde adelantó la pelota a Junior, que se desdobló por primera y última vez hasta el intermedio, y el centro del lateral lo remató el Cucho, que esta vez se encontró con la cabeza del melenudo Renato Veiga a pesar de que su lanzamiento era raso. El motivo, que el central luso se había caído en su intento de tapar al bético, con la fortuna de que en su pérdida de la verticalidad, le bloqueó el remate.

A los 23 minutos, fue Abde quien ensayó el lanzamiento a portería con visos de éxito, pero el otro buen central de los amarillos, el sevillano Rafa Marín, fue quien bloqueó esta vez la intentona del marroquí.

A partir de ahí, el juego se fue igualando. Pasada la media hora, Pau sacó con el pie un tiro cruzado de Oluwaseyi y poco después Buchanan no eligió bien cuando se había quedado solo ante el portero. Sí que afinó en el minuto 44 con un tiro extraño, no demasiado potente, que entró junto a la cepa derecha de Pau porque fue ajustadísimo.

A la vuelta de los vestuarios, el Betis monopolizó la posesión ante un Villarreal confiado en su solidez casera. Debió buscar más el equipo celeste el lado blando del anfitrión, el del pipiolo Pau Navarro ante Abde. Pero es tanto el magnetismo de Antony cuando saca su mejor versión, tanto su influjo, que el destino se reescribe cuando todo parece perdido.