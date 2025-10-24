¿Por qué Deossa tenía así los ojos ante el Genk?: "Estaba bastante molesto"

Uno de los futbolistas a los que había más ganas de ver en el choque de la tercera jornada de la UEFA Europa League ante el Genk era a Nelson Deossa. Después de su lesión de tobillo (con recaída incluida) que ya ha superado, el colombiano volvía a los terrenos de juego en un día muy importante para él, puesto que tenía que comenzar a demostrar en un escenario importante (como es cualquiera de los que se visitan en Europa) el motivo por el que habían pagado en Heliópolis casi 14 millones de euros para contar con sus servicios.

El centrocampista del Betis no hizo un mal partido, dejó muchos detalles de calidad y sobre todo volvió a asomar su pegada, pero tampoco fue trascendental (como nadie del equipo del centro del campo hacia adelante). Pero el sudamericano sí que dejó una imagen muy llamativa.

Jugó con una seria conjuntivitis

Cuando le enfocaban en el partido y en las fotografías posteriores, se le pudo observar con la cara bastante hinchada y con los ojos prácticamente cerrados. A posteriori, en la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, se pudo conocer que el futbolista padecía una fuerte conjuntivitis en los ojos, lo que le impidió jugar al 100% de sus capacidades. Igualmente, debido a la trascendencia y la importancia del partido para él, decidió jugar. Era una gran oportunidad para ganar confianza, generar más de lo mismo en su entrenador y mostrar el compromiso que tiene con la entidad tanto a la misma como a los aficionados, que están un poco inquietos tras su escasa participación desde que llegó.

"Viene recién apareciendo, con poco fútbol después de una lesión bastante larga en el tobillo. Además, andaba con conjuntivitis que lo tenía bastante molesto", comentaba el Ingeniero en rueda de prensa. "Es un jugador que, de a poco, ha ido entregando todo lo que él tiene con capacidad física y técnica, que es mucha. Si bien hoy no estuvo creativo, creo que de aquí para adelante va a ir mejorando, en la medida en que pueda tener una regularidad en su juego", prosiguió sobre su rendimiento y cualidades.