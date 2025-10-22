La advertencia del Cucho sobre Deossa: "No están preparados"

El Real Betis Balompié tiene este jueves en Genk un compromiso muy importante en la fase de liga de la UEFA Europa League ante un equipo que quiere reivindicarse en su estadio, ante su gente, y conseguir la segunda victoria del curso en la competición del viejo continente. Esto, al igual que el equipo de un Manuel Pellegrini que va a tener que hacer de nuevo un descarte en el escenario del partido (después de dejar en tierra a Amrabat). La alineación probable guarda muchas incógnitas y una de ellas es la presencia en el centro del campo de Nelson Deossa.

El colombiano llegó al Betis con un cartel altísimo, después de su buen hacer en el Mundial de Clubes con Rayados y pagar el conjunto verdiblanco algo más de 13 millones de euros por sus servicios. Eso sí, lo hizo con una (en principio) leve lesión de tobillo que tras debutar con las trece barras se le volvió a complicar, no habiendo podido tener más minutos hasta el momento. Con las rotaciones, ya recuperado y en convocatoria, el encuentro ante el combinado belga podría ser una gran oportunidad para comenzar su camino en Heliópolis con mejor pie.

La advertencia del Cucho Hernández

En las horas previas a emprender el viaje con toda la expedición hasta Lieja, desde donde se moverán hasta Genk, Nelson Deossa hacía una publicación en redes sociales de algunas fotos del último entrenamiento en Sevilla. El pie de foto era el siguiente: "Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 8 Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Salmos 121:7-8". De los más creyentes del vestuario, siempre va hablando de Dios en redes sociales. Una publicación que hace referencia a la confianza que tiene para que su rendimiento en el conjunto verdiblanco sea el mejor posible.

Pero lo que ha llamado la atención de esta publicación es el comentario de su compatriota, Cucho Hernández, que ha mostrado la gran confianza que tiene en el rendimiento que puede dar su compañero de equipo y, esperan ambos que en no demasiado tiempo, de selección: "No están preparados". A esto, el propio Deossa contestaba de forma tajante: "Lo mejor está por venir hermano, let them prepare". La confianza de ambos en el rendimiento del mediocentro es total.

Antony corre junto a Nelson Deossa en la ciudad deportiva / Manu Colchón

Otros compañeros también le apoyan

Antony o Mawuli Mensah son otros de los integrantes del vestuario que han apoyado al cafetero en la publicación que ha realizado en Instagram. La realidad es que la confianza que hay puesta en él dentro del Betis es máxima. Consideran que tiene un potencial bastante grande pero también que necesita un período de adaptación necesario para que mejore su rendimiento. Al igual que la mayoría de futbolistas que llegan desde Sudamérica, dicho sea de paso.

El mejor ejemplo es Guido Rodríguez. Su mejor momento se hizo de rogar algunos meses y luego, con una Copa del Rey bajo el brazo, se fue recordado como no de los mejores centrocampistas de la historia del club. Pellegrini tiene claro dónde puede dar un mejor rendimiento: "Es un centrocampista de ida y vuelta con trabajo ofensivo y defensivo, vamos a ver de acuerdo a sus características como se acomoda mejor".