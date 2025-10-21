Genk - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de UEFA Europa Legue

Semana de nuevo ilusionante para el Real Betis Balompié y sus aficionados. Regresa la Europa League y en este caso el avión privado del conjunto heliopolitano viajará hasta Genk, localizada en la provincia de Limburgo. Los de Manuel Pellegrini afrontan uno de esos partidos en los que cualquier resultado que no sea una victoria puede terminar pasando factura a final de la primera fase, aunque la realidad (según la historia), es que este tipo de desplazamientos y rivales suelen atragantarse. Para muestra, algunos enfrentamientos de la pasada edición de la UEFA Conference League. Ese es uno de los objetivos del entrenador chileno con esta nueva plantilla que le han confeccionado: que el pase a la siguiente fase se consiga de la forma más rápida y efectiva posible.

Para ello, volverá a hacer cambios y rotaciones en el choque de este jueves, aunque tan sólo es Isco Alarcón el único futbolista que copa la enfermería y con el que no podrá contar el Ingeniero de cara al tercer compromiso en el viajo continente.

Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB

Horario del Genk - Betis: cuándo se juega el tercer partido de UEFA Europa League

El duelo entre los españoles y los belgas se celebrará este jueves 23 de octubre de 2025, en un partido en el que los verdiblancos buscarán otro triunfo esta temporada el horario de tarde y fuera de casa, a partir de las 18:45 horas. Un horario que van a ver mucho, al menos en Europa y en la primera fase, los aficionados del Real Betis Balompié. Además, en este caso sí que podrán estar acompañados de su público, tras cumplir los aficionados verdiblancos la sanción ante el Ludogorest a través de la cual no pudo haber afluencia visitante en bulgaria (a pesar de que muchos aficionados béticos se las buscaron para poder ir),

Ahora mismo, el equipo entrenado por Thorsten Fink no está pasando por su mejor momento en la competición liguera en su país. Actualmente están en novena posición con 15 puntos de 33 que han estado en juego en el campeonato belga. Tienen en la competición continental una oportunidad de dar alegrías a su afición en los choques intersemanales, que siempre son bastante ilusionantes.

El equipo del Betis contra el Ludogorets con ocho novedades en la alineación inicial. / Borislav Troshev | Efe

Dónde ver en directo el Genk - Betis por televisión y online

El inicio de competición de los belgas ha sido no demasiado malo. Han perdido un partido y han ganado otro, pero el objetivo claro es sumar tres puntos clave de cara al pase a la siguiente ronda ante uno de los favoritos en las quinielas, como es el combinado de Manuel Pellegrini. El Genk - Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Cegeka Arena y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.