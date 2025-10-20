Las revalorizaciones que aseguran la viabilidad del proyecto del Betis

El inicio de temporada tan positivo y completo que está teniendo el Real Betis Balompié no sólo está provocando buenas noticias en lo que al corto plazo competitivo se refiere, sino que también se está viendo beneficiada la viabilidad del proyecto del conjunto de las trece barras debido al rendimiento que están mostrando (hasta el momento y a riesgo de que pueda variar) los futbolistas más jóvenes y con proyección de la plantilla de Manuel Pellegrini y creada por Manu Fajardo, Álvaro Ladrón y toda la cúpula. Y es que precisamente lo ha comentado el presidente Ángel Haro en muchas comparecencias. Aunque sin necesidad imperiosa, si no hay ingresos extraordinarios como un gran título o la clasificación a Champions, la continuidad del proyecto pasa por las plusvalías.

De hecho, el propio director deportivo confesaba a este medio el tipo de plantilla que quiere construir y el número de futbolistas revalorizables y activos importantes es bastante elevado: Bueno, te diría que quizás hay un modelo de 7 u 8 jugadores top, 6 o 7 jugadores de un rendimiento óptimo también. Creo que todas las plantillas deben de tener siempre 6 o 7 activos. Los activos también pueden ser jugadores top. Por ejemplo, Johnny era un activo y era jugador top, pero creo y considero que las plantillas tienen que estar equilibradas. Pueden tener jugadores de muchísima jerarquía, acostumbrados a jugar en contextos de grandes ligas, de grandes clubes, inmediatos, españoles, jóvenes activos que se hagan apuestas de club".

Manu Fajardo atiende a Diario de Sevilla para valorar la actualidad del Real Betis Balompié / Juan Carlos Vázquez

Los activos que están disparando su valor

Si clasificatoriamente las cosas le saliesen mal al conjunto verdiblanco (quedar fuera de Europa), la cantidad de jugadores que tendría que vender sería mucho mayor. Es por eso que contar con tantos jugadores que a día de hoy se están revalorizando es muy positivo. El que más podría ser quizá Natan de Souza. Este verano, su entorno manejaba noticias de algunos equipos que estaban dispuestos a poner encima de la mesa hasta 18 millones de euros, pero en el conjunto verdiblanco rápidamente hicieron oídos sordos, sabedores del potencial del brasileño y el enorme crecimiento en su valor que podía llegar a tener. A sus 24 años, lo normal es que en un hipotético movimiento en el futuro se hablase de muchos más millones.

Otros jugadores que están disparando su valoración son algunos que aún pueden explotar en el mercado con altas cantidades como Ez Abde, que aún tiene 23 años, Sergi Altimira, con 24 y con algunos equipos que se pensaron ofertar 25 millones de euros en verano; Pablo García, Cucho Hernández (26 años y viviendo su mejor etapa goleadora en la élite europea), Ángel Ortiz, titular con la Selección Española sub-21 e incluso Valentín Gómez, que ha caído de pie en Heliópolis y sólo tiene 22 años.

Natan, ante Oluwaseyi. / Andreu Esteban / Efe

Movimientos que demuestran el trabajo

Por tanto, se habla entonces de unos siete futbolistas que si siguen con ese rendimiento, fácilmente podrían superar en un futuro operaciones que ronden entre los 15 y los 25 millones de euros. Además, otros con edades interesantes como Antony y Nelson Deossa (25) no deberían ser descartados como ventas cuantiosas en un futuro, sobre todo en el caso del brasileño teniendo en cuenta el alto caché que tiene y el rendimiento que se espera de él.