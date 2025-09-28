La gran oportunidad de Natan en el Betis

El Real Betis Balompié afronta en la noche de este domingo el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports ante el CA Osasuna en el Estadio de La Cartuja. Todo en un choque en el que se juegan seguir cerca de los puestos importantes de la clasificación, pero sobre todo ir poco a poco ganando confianza con el estilo de juego de Manuel Pellegrini en un nuevo curso, con nuevas piezas que encajar en la mayoría de posiciones, así como el hacerse fuerte en su propio estadio. Además, los verdiblancos vienen de jugar dos partidos consecutivos delante de su gente con tramos de partido con muchas dudas defensivas a pesar de no haber cosechado ninguna derrota en ninguno de los dos.

En este tramo de temporada hay algunos futbolistas que han venido siendo criticados por su rendimiento irregular, y uno de ellos ha sido Natan de Souza. El brasileño es un futbolista que ya demostró en el Betis el curso pasado las condiciones que tiene y por ello se invirtieron desde Heliópolis nueve millones de euros en ejercer la opción de compra que estaba incluida en su primera cesión.

Ruibal corre con los brazos sobre Junior y Natan en una muestra del buen ambiente en el Betis. / José Manuel Vidal | Efe

Muchos condicionantes para Natan

A nivel de implicación es uno de los futbolistas más profesionales de la plantilla. No sólo por la actitud que se le ve sobre el terreno de juego, sino también por el día a día, en los entrenamientos y en el contenido que se comparte tanto en las redes sociales del conjunto verdiblanco como en las suyas propias. Ahí, en principio, no está el problema. Lo que sí que ha sido una complicación es el infortunio con las lesiones que ha sufrido la plantilla en esa posición. Lo que en un principio podían parecer oportunidades poder jugar más tiempo se ha convertido en el hándicap de no tener al lado a los dos futbolistas veteranos que le enseñaban poco a poco a crecer como defensor. Jugar con Bartra o con Llorente provocaba que el rendimiento de Natan se disparase. Algo normal dado su juventud.

Ahora le ha tocado ser el líder de la zaga durante varios partidos (al menos hasta el parón internacional) y además, lo más complicado, hacerlo en un perfil que no es el suyo. Como es lógico, Pellegrini ha optado por poner a pierna natural a Valentín Gómez dada su juventud y a pierna cambiada a Natan. Eso se nota mucho en un central ciertamente inexperto.

Cucho Hernández y Natan de Souza celebran uno de los goles del Betis ante la Real Sociedad / EP

Momento de corregir los fallos

Como ya ha admitido Manuel Pellegrini en alguna que otra ocasión, los fallos que se están viendo en el combinado de La Palmera a nivel defensivo son más de fallos de concentración que de falta de calidad. Unos fallos que sorprenden sobre todo en futbolistas como Natan, cuyo nivel de atención y activación (al menos el aparente) sobre el terreno de juego es bastante alto. Es uno de los elementos que debe corregir en lo que hoy se erige como una oportunidad perfecta.

Osasuna es un equipo que tiene potencial ofensivo y al que para conseguir vencer se necesita mantener la portería a cero o hacer varios goles. Además, también debe tomar las críticas como una motivación más de cara a mejorar como futbolista jornada tras jornada y, como también ha repetido el Ingeniero, alcanzar su mejor nivel con el paso de los minutos.