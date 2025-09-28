Betis-Osasuna: Todos a una para subirse al tren

Está raro este arranque liguero en el que equipos llamados a pelear en la zona baja están sorprendiendo asomados a la parte alta y otros conjuntos llamados a estar arriba se han dejado muchos puntos y tienen que recuperar terreno perdido. Es el caso del Betis, que empató ante dos recién ascendidos como el Elche y el Levante y contra el Celta o perdió con el Athletic. Un inicio irregular que enderezó con el triunfo ante la Real Sociedad y que ahora puede subirse definitivamente el tren cabecero si consigue los tres puntos ante el Osasuna en La Cartuja, confirmando su despegue.

Será el último encuentro en un mes en el recinto verdiblanco, donde no volverá a jugar de local hasta el duelo del 27 de octubre (lunes, también a las 21:00), visitando antes al Espanyol y al Villarreal, por lo que seguir sumando en casa es clave para un equipo que va agarrando confianza poco a poco, en lo que la defensa se va ajustando para dejar de regalar goles y en ataque las nuevas piezas y los que han vuelto de largos periodos de inactividad van cogiendo ritmo. Toca acelerar y dejar el paso al ralentí y para ello es fundamental ganar a un Osasuna que cuenta por derrotas sus tres salidas en lo que va de campeonato. Eso sí, siempre por la mínima y compitiendo ante el Real Madrid (1-0), el Espanyol (1-0) y el Villarreal (2-1).

Pellegrini lo tiene claro. La Liga es lo más importante y aunque tiene que viajar entre semana a Bulgaria para medirse en la Europa League al Ludogorets será entonces cuando haga rotaciones, porque “los puntos que se pierden en el campeonato ya no se pueden recuperar”. Eso sí, las baja acucian y hay posiciones en las que no puede hacer cambios. Con Bartra y Diego Llorente lesionados, la pareja Natan-Valenín Gómez, dos centrales zurdos, ocupará el eje de la zaga. Ambos siguen acoplándose y generando dudas también, pero el técnico confía en ellos y no moverá a ningún centrocampista. Amrabat seguirá en el medio y Marc Roca aún no está para encarar tanta exigencia en la retaguardia, aunque puede ser, como Ricardo Rodríguez, una solución de urgencia, ya que el chileno no citó a ningún canterano.

Se esperan cambios en los laterales con el regreso de Bellerín y la presencia del suizo en lugar de Junior, con Cucho Hernández en la delantera por Bakambu. Antony, en su particular pretemporada todavía, es fijo por la derecha y a partir de ahí ya surgen alternativas: ¿Fornals en el doble pivote o en el sitio de Lo Celso? ¿Abde o Riquelme?

Tiene este Betis mucho que ofrecer en ataque, pero es fundamental no perder la concentración atrás y evitar esas desconexiones en la primera parte que ya vivió contra el Levante, la Real Sociedad y el Nottingham Forest, pese a adelantarse en el marcador tanto ante el conjunto donostiarra como frente al inglés. Le falta al equipo de Pellegrini un partido redondo, completo desde el pitido inicial al final para cargarse de moral y reafirmar que el trabajo que se realiza va en el buen camino. Despejar todas esas dudas bien depende de ofrecer una seguridad defensiva de la que todavía ha carecido, pues sólo ha dejado su portería a cero en uno de los siete partidos oficiales que lleva en esta campaña.

En el Osasuna Alessio Lisci cuenta también con bajas importantes como Aimar Oroz, por lesión, o Rubén García, quien el viernes no se entrenó por motivos personales, los mismos que le impidieron jugar el jueves. Rosier vuelve tras el partido de sanción cumplido ante el Elche. Su dibujo sobre el campo podrá variar, pero no su referencia ofensiva, un Budimir que podrá a prueba a los centrales béticos.

ALINEACIONES PROBABLES

Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme y Cucho Hernández.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir y Víctor Muñoz.

Árbitro: Víctor García Verdura (catalán); VAR: Pizarro Gómez

Estadio: La Cartuja (21:00).