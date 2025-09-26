Betis - Osasuna: Horario y dónde ver por TV en directo la séptima jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta este domingo el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga después de cosechar la pasada semana una victoria contra la Real Sociedad y un empate intersemanal ante todo un Nottingham Forest. Lo hará, además, con bajas importantes recuperando sólo a Héctor Bellerín para la causa tras el proceso febril que ha tenido que pasar a lo largo de los últimos días y que le impidió estar contra los ingleses.

Es un partido en el que los verdiblancos tienen la oportunidad de seguir mejorando en el juego grupal al mismo tiempo que conseguir puntos que le permitan estar constantemente en la zona noble de la tabla. Seguirle la carrera por la Champions a Villarreal y Athletic va a ser difícil y para poder hacerlo deben conseguir todos los puntos posibles en La Cartuja.

Betis-Nottingham Forest (38).jpg / Julio Muñoz | Efe

Horario del Betis - Osasuna: cuándo se juega el quinto partido de LaLiga

El encuentro que se disputará entre los de Manuel Pellegrini y los de Alessio Lisci será este domingo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Visitando al conjunto bético, Osasuna no gana desde el año 2014 un partido completo, obviando la eliminatoria que se llevan en la Copa del Rey de la edición de 2023.

Betis-Nottingham Forest (30).jpg / Julio Muñoz | Efe

Dónde ver en directo el Betis - Osasuna por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. En el caso del conjunto local, quieren usar el factor campo para redimirse del último empate en competencia continental. Mientras, los navarros necesitan comenzar a sumar de tres en tres en un curso que también ha comenzado de forma irregular. El Betis - Osasuna se podrá seguir por televisión a través de LaLiga TV Bar, M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111). Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.