Se sincera sobre lo que llevó a su salida del Betis: "Llegaba a casa y me ponía a llorar"

Uno de los futbolistas más importantes en la historia del Real Betis Balompié es y será sin duda Sergio Canales. Pieza angular y fundamental en los primeros años con Manuel Pellegrini y también con Quique Setién, campeón de Copa del Rey y siendo buque insignia de aquel equipo. De hecho, es el que anota el tanto del pase en la eliminatoria ante el Sevilla FC en un punto de inflexión claro y evidente en la competición. Pero su salida del conjunto verdiblaco fue inesperada para la gente y con un toque de cansancio para muchas de las partes a nivel interno.

De hecho, el propio futbolista cántabro se ha sincerado por completo en una entrevista en We Are Brave Podcast en la que cuenta cómo se llegó a sentir en los últimos momentos de esa última temporada en la que vistió la camiseta del Betis. De hecho, siempre ha mantenido el cariño que le tiene y le tendrá al club andaluz, pero ha dejado una reflexión interesante sobre qué ocurría en su cabeza y por tanto, lo que le llevó a tomar esa decisión de marcharse.

Amargado por diversos motivos a pesar de lo deportivo

"Jugamos un partido en Almería con el Betis. Llego a casa y habíamos ganado, metí un gol espectacular. Ganamos 1-2 creo, 2-3, no me acuerdo. Llego a casa y de repente como que me pongo a llorar a saco. Y dije, no sé por qué no soy feliz. ¿Sabes? O sea, increíble. Digo, ¿cómo puede ser? Hemos ganado, metí un golazo increíble. Estoy espectacular. ¿Y no soy feliz? Digo, no sé qué me pasa. Me siento amargado, pero totalmente amargado. Y me pasó esa temporada varias veces de decir... Llegaba a casa y me ponía a llorar de... Pero no sé por qué, ¿sabes? Entiendo que sí sé por qué, pero... No sé, había algo que me superaba. Es verdad que el Betis me lo tomé como algo tan personal...", detallaba el cántabro.

Y así explicaba como eso le llevó a plantearse el cambio: "Llegó a meterse tanto dentro de mí el ya ser médico, el... Te meten ahí. Y me hice tan responsable o me puse tanta responsabilidad, obviamente, que me la puse yo, que dices... Guau, o sea, me está superando. Ganamos la Copa, no sé, hice creo que cinco años increíbles, todo. Me dejé la vida y más. Y dije, ostras. Entonces ahí pues me di cuenta que dije... Necesito creo que un cambio de aires. Y necesito un... O sea, iría a mi zona de confort. Algo que me cueste. Un reto.

Tenía pensado retirarse en el Betis

Como bien puede observarse en esa entrevista que le hicieron en los medios oficiales del Betis, lo que cuenta canales está más que corroborado. El sentimiento bético se incrustó en lo más profundo de su persona, llegando a explotar tal y como ha detallado anteriormente.

De hecho, esto comentaba a Diario de Sevilla en una entrevista exclusiva de hace unos meses, demostrando la importancia del Betis para Canales y la puerta siempre abierta a un regreso en otras facetas del club: "Una de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera y en mi vida ha sido caer en el Betis. Le debo mucho y por eso siempre digo que para mí el Betis siempre va a estar ahí, va a estar la puerta abierta. Soy una persona probablemente demasiado perfeccionista o demasiado exigente conmigo mismo. Entonces, si considero que yo le puedo aportar algo en algún momento que realmente sea de valor, yo obviamente quedo al 100% con eso".