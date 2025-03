El favoritismo del Betis en el derbi para Canales y las “pullitas” con Ocampos, Sergio Ramos y Óliver

SEVILLA/Uno de los futbolistas más importantes de la historia del Real Betis Balompié es sin duda Sergio Canales. El cántabro, de hecho, anotó el gol de la victoria en el último triunfo de los verdiblancos en un derbi, precisamente en el Benito Villamarín, allá por el año 2022 en la Copa del Rey. Esto lo hace una voz más que autorizada para hablar en una semana muy especial para los béticos, y Diario de Sevilla ha podido hacerlo tocando muchos temas. Está ‘’muy contento en México’’ y en su familia también están encantados allí. “Físicamente, se encuentra cada vez mejor y futbolísticamente muy adaptado a una liga muy divertida”. Su día a día es muy parecido al que tenía en España, dedicado totalmente al Monterrey e incluso iniciándose en el mundo del podcast con sus amigos.

El fútbol mexicano, Messi, su futuro como bético, el Gran Derbi entre el Sevilla y el Betis, su Racing de Santander, Isco, la relación con Fekir, las opciones del conjunto de Pellegrini para la Champions. Muchos temas son los que ha tocado en su extensa entrevista con este diario y que podrán leer en dos entregas.

Un vestuario en Monterrey muy sevillista

P: Ahora mismo está en un vestuario muy sevillista con Ocampos, Corona, Oliver y Ramos, ¿no?

R: Nos hemos enfrentado muchas veces, es verdad que ahora, esta semana, pues estamos ahí, ¿no? Hablamos bastante y bueno, pues estaremos ahí muy atentos, obviamente que lo veremos, no sé si nos juntaremos porque, porque bueno, yo me juntaría, la verdad, porque confío mucho en el Betis en este partido. Hace apenas muy poco tiempo, pues si nos veríamos por la calle prácticamente ni te saludas y ahora matamos el uno por el otro y nos llevamos muy bien.

P: ¿Ha habido algún pique en el vestuario?

R: No, no, de momento no. Sí es cierto que recordamos los derbis recordamos momentos, situaciones al final son los partidos especiales de la temporada los que también se nos quedan marcados de haber estado en ambos equipos entonces sí que hablamos y nos tiramos pullitas o nos decimos situaciones que ocurrieron.

P: ¿Pensaba que se iba a llevar mejor con alguien en particular?

R: No, realmente con ellos nunca he tenido ningún problema. Hombre, con Sergio ya le conocía porque al final estuvimos en el Madrid juntos y siempre he tenido muy buena relación, la verdad que le tengo mucho cariño, siempre me ha tratado muy bien. Pero con Oliver, realmente es que nunca he tenido ningún problema en el derbi. Con Lucas sí que él siempre también es caliente y entonces él siempre estaba también como yo, muy intenso, los dos en los derbis. Y al principio era como un poquito más raro, pero bueno, la verdad que ahora nos llevamos muy bien, es un tipazo y es un gusto jugar con ellos.

Canales establece al Betis como favorito en el derbi

El Betis, muy favorito para Canales

P: ¿Se espera un gran partido?

R: Lo bonito de un derbi es que da igual como lleguen cualquiera de los dos equipos, que ambientazo va a haber seguro, ¿no? Pero no hombre, con mucha ilusión, la verdad que confío mucho en el equipo. Justo esta semana, pues escribí a Marc Bartra y le decía. Están con muchas ganas.

P: ¿Eres más de favoritismos o de igualdad?

R: Desde dentro, en el fútbol no hay favoritos, en el fútbol sales y muchas veces da igual cómo vayas. Como aficionado ahora, sí que te digo, para mí es 100% favorito el Betis. Para mí es un partido en el que mi sensación es que va a ir a por todas y va a salir y va a dominar y va a ir a por el partido desde el minuto uno.

P: Se ha hablado mucho en los últimos años que Pellegrini no le da importancia a los derbis… ¿Era así desde dentro?

R: No, no, obviamente no se trata como un partido más. Aparte, yo recuerdo que su mensaje era que este es un partido de seis puntos. O sea, ya no solo los tres puntos de la clasificación, sino los tres puntos plus de que te da a ganar, de la afición, de lo que vas a generar, de cariño, de todo por ganar un derbi. O sea, que nunca lo ha tratado como un partido más, ni mucho menos.

Canales sobre las opciones del Betis de ir a Champions

P: ¿Ve al equipo este año para la Champions?

R: Pues creo que es el año. Creo que hay un salto bastante grande los seis primeros y el siete para abajo. Entonces, obviamente que está ese nivel y que hay que aprovecharlo porque otros años tienes muchos más equipos metidos ahí.

P: ¿Volverías al Betis en algún estamento en concreto?

R: Obviamente no tiene por qué ser el jugador. Estoy trabajando mucho, es verdad, en prepararme bien para cuando deje el fútbol. Una de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera y en mi vida ha sido caer en el Betis. Le debo mucho y por eso siempre digo que para mí el Betis siempre va a estar ahí, va a estar la puerta abierta. Soy una persona probablemente demasiado perfeccionista o demasiado exigente conmigo mismo. Entonces, si considero que yo le puedo aportar algo en algún momento que realmente sea de valor, yo obviamente quedo al 100% con eso.