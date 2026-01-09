Más de una hora y 20 minutos de retraso en el tren Sevilla-Cádiz

Los usuarios de determinadas líneas de Renfe comienzan a asumir con resignación que los retrasos forman ya parte del trayecto, especialmente en determinadas franjas horarias. Una situación que se repite con frecuencia en la línea de Media Distancia Sevilla–Cádiz, donde las incidencias parecen haberse convertido en algo casi rutinario los viernes por la tarde-noche.

Este 9 de enero, el tren con salida prevista a las 20:53 desde Sevilla con destino a Cádiz volvió a registrar un retraso significativo. Aunque no es extraño que este servicio acumule demoras de entre 30 y 40 minutos, en esta ocasión la incidencia fue a más: el retraso alcanzó finalmente una hora y 22 minutos sobre el horario previsto. Según informó la megafonía en estación, una avería obligó a la sustitución del tren, fijándose una nueva hora estimada de salida que retrasaba la llegada hasta las 22:15.

La situación generó un notable malestar entre los viajeros, muchos de los cuales utilizan esta línea de forma habitual para desplazamientos laborales o de fin de semana. Pese a la información facilitada por megafonía, los canales habituales de comunicación de incidencias, como los perfiles de @infoadif o @inforenfe, no ofrecieron información pública al respecto, lo que incrementó la sensación de desinformación entre los usuarios.

Finalmente, el tren llegó a la estación de San Bernardo a las 22:15, desde donde pudo iniciar la marcha hacia Cádiz, acumulando ya más de una hora de demora antes incluso de abandonar Sevilla.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco en la fiabilidad de una línea clave para la conexión ferroviaria entre Sevilla y la Bahía de Cádiz, especialmente en uno de los tramos horarios con mayor demanda. Para muchos pasajeros, la incertidumbre y la repetición de retrasos comienzan a resultar casi tan previsibles como el propio viaje.