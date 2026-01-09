Nueva agresión a un médico en Sevilla por la prescripción de un estupefaciente

La atención sanitaria ha vuelto a verse alterada en Sevilla tras un nuevo episodio de violencia en un centro de salud. Un médico de familia del barrio de El Porvenir fue víctima de amenazas, insultos y coacciones por parte de una paciente que exigía la reactivación anticipada de la receta electrónica de un estupefaciente, según ha denunciado el Sindicato Médico de Sevilla.

El incidente tuvo lugar el jueves, sobre las 10:30 horas, cuando el profesional se encontraba atendiendo consulta y recibió una cita catalogada como urgente de medicina de familia. Durante la atención, la paciente exigió que se anulara la prescripción activa en la receta electrónica y se habilitara una nueva, alegando que había consumido más medicación de la indicada y que se le había terminado el tratamiento.

Según ha detallado el sindicato en un comunicado, el médico comprobó que la próxima dispensación estaba prevista para 48 horas después y que la paciente disponía además de otros fármacos mórficos activos en farmacia, por lo que se negó a acceder a su petición. Ante esta negativa, la mujer elevó el tono, mostrándose cada vez más alterada y llegando a amenazar al facultativo con llamar a familiares y abogados para tomar represalias.

La situación obligó al profesional a avisar a la Policía Nacional, que procedió a desalojar a la mujer del centro sanitario mientras esta continuaba lanzando insultos contra el personal sanitario durante una llamada telefónica.

Como consecuencia del episodio, el médico no pudo retomar su actividad asistencial debido al estado de estrés generado y ha anunciado su intención de interponer una denuncia. Desde el Sindicato Médico de Sevilla han condenado los hechos y han reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a las administraciones competentes la "adopción de medidas urgentes para reforzar la seguridad en los centros de salud", recordando que en este ambulatorio no existe personal de vigilancia.