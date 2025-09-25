El Sevilla Fútbol Club no tiene tiempo para lamentarse tras la derrota ante el Villarreal. Este sábado, los de Matías Almeyda se enfrentan al Rayo Vallecano en un partido que se vuelve a antojar clave para recuperar sensaciones positivas tras el tropiezo intersemanal. Alfon González y Tanguy Nianzou están descartados para el choque, no así César Azpilicueta y Kike Salas, cuyas ausencias en el entrenamiento han estado motivadas por trabajo en el gimnasio.