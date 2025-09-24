La afición del Sevilla Fútbol Club parece condenada a no poder celebrar una victoria de los suyos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La noche ya tornaba extraña cuando la entidad hispalense publicó el once inicial de Matías Almeyda, con ocho rotaciones con respecto al choque ante el Alavés. El Villarreal se llevó los tres puntos y la parroquia blanquirroja, pese a la mejoría del equipo, tiene claro que hay cosas que cambiar.