La afición del Sevilla señala a Almeyda y la planificación tras perder contra el Villarreal: "Se han emocionado después de ganar al Alavés"
El conjunto hispalense fue incapaz de vencer al submarino amarillo en un Ramón Sánchez-Pizjuán hasta la bandera
La afición del Sevilla Fútbol Club parece condenada a no poder celebrar una victoria de los suyos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La noche ya tornaba extraña cuando la entidad hispalense publicó el once inicial de Matías Almeyda, con ocho rotaciones con respecto al choque ante el Alavés. El Villarreal se llevó los tres puntos y la parroquia blanquirroja, pese a la mejoría del equipo, tiene claro que hay cosas que cambiar.