El fallecimiento de Manolo Cardo fue un jarro de agua fría para la afición del Sevilla Fútbol Club, que quería y admiraba a partes iguales al coriano. Toda una vida ligado al conjunto hispalense merecía un homenaje a la altura y así lo hizo el club en la previa del choque ante el Villarreal, proyectando en las pantallas un emotivo vídeo y guardando un respetuoso minuto de silencio, tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia.