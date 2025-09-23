Biris Norte sigue inmerso en la celebración de su 50 aniversario, aunque en esta ocasión han dejado a un lado la reivindicaciones de los dos primeros partidos del Sevilla Fútbol Club en casa, al ser ambos entre semana, para mostrar un mensaje de amor hacia el conjunto hispalense. "La razón de nuestro existir; toda una vida ligado a ti", rezaba el tifo mostrado en el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán antes de que comenzase el duelo entre los blanquirrojos y el Villarreal.