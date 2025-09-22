El Sevilla se ha ejercitado este lunes en el Sánchez-Pizjuán para preparar motores de cara al duelo que disputará frente al Villarreal. La sesión, que ha discurrido con total normalidad, ha dejado un simpático pique entre Bonini y Alexis Sánchez cuando este se ha llevado un balón para el ejercicio de carrera continua. El argentino ha pedido por favor a Marcao que no se la devolviera al chileno, que acto seguido ha cogido el esférico y se lo ha devuelto al preparador físico con un pase en largo.