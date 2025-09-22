Alineación probable del Sevilla para recibir al Villarreal: los hombres de Almeyda

Con la moral por las nubes después de conseguir ganar al Alavés en Mendizorroza hace apenas dos días, el Sevilla Fútbol Club tratará de vencer al Villarreal en un Ramón Sánchez-Pizjuán que lleva cuatro meses sin celebrar una victoria de los suyos. Los hispalenses, con la baja de Joan Jordán confirmada y esperando la evolución de un Alfon que no parece vaya a estar disponible, podrían ver modificado su once inicial para dar descanso a aquellos jugadores con mayor carga de minutos. Matías Almeyda, que busca tener a todos sus jugadores enfocados para momentos como este, deberá encontrar la manera de plantear una alineación consistente que dé la cara y resultados frente al submarino amarillo.

/ Imagen SFC

Encontrando las bases

Odysseas Vlachodimos apenas tuvo protagonismo el pasado sábado en Vitoria. El griego, titular tras el nivel mostrado por Orjan Nyland frente al Elche, estuvo a punto de detener el lanzamiento de penalti de Carlos Vicente, siendo este el único lanzamiento a puerta con peligro por parte del Alavés. Dos disparos lejanos que el futbolista cedido por el Newcastle detuvo sin problemas no parecen ser suficientes para mostrar el nivel del cancerbero, que gana enteros para sumar su primer encuentro oficial en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Juanlu Sánchez, cuya suplencia en Mendizorroza sorprendió debido a su buen nivel en este arranque liguero, podría regresar al once inicial en detrimento de un José Ángel Carmona que cuajó una gran actuación el pasado fin de semana.

El que sí parece jugará seguro es un Gabriel Suazo que sigue conquistando a los aficionados sevillistas con el paso de las jornadas. Afianzado en el costado izquierdo, el chileno parece de lo poco inamovible para Matías Almeyda por el momento. Por otro lado, el cambio de sistema en el Sevilla Fútbol Club deja un 5-2-3 con un trío de centrales en el que tanto César Azpilicueta como Tanguy Nianzou se antojan fijos. El navarro, uno de los grandes protagonistas en defensa ante el Alavés, ha demostrado en sus dos encuentros con la elástica blanquirroja el liderazgo que le falta a la trasera hispalense. Aunque Marcao ha sido titular en estos últimos choques, su error del pasado sábado podría costarle el puesto para darle minutos a un Kike Salas que parece haber desaparecido de los planes de su entrenador.

Las fotos del Alavés-Sevilla / Imagen SFC

Buscando soluciones

Batista Mendy y Lucien Agoumé podrían ser el doble pivote de Almeyda, que ha encontrado en los franceses un muro de contención en el centro del campo. El jugador cedido por el Trabzonspor demostró en Vitoria el por qué de su llegada a la capital hispalense y muchos aficionados del Sevilla celebran la pareja que forma con su compatriota. El Villarreal será un test de nivel para ambos, que deberán luchar con uñas y dientes contra jugadores de la talla de Solomon y Buchanan, este último autor de un hat trick contra el Girona en la segunda jornada de LaLiga.

La delantera es lo único que seguro sufrirá cambios con respecto al duelo de este fin de semana debido a la lesión de Alfon González. El albaceteño cayó lesionado cuando el encuentro rozaba el primer cuarto de hora y fue sustituido por un Alexis Sánchez que convirtió el segundo tanto para dar la victoria a los suyos. Sin embargo, el chileno no parte como favorito para salir de inicio frente al Villarreal. Rubén Vargas sí que apunta a la titularidad, al igual que Isaac Romero. El lebrijano, que ya cedió su sitio como referencia ofensiva para jugar en banda, podría hacer lo mismo este fin de semana con un Akor Adams que regresó en Vitoria tras algunas semanas lesionado.

Isaac, Carmona, Suazo, Mendy y Agoumé se abrazan a Rubén Vargas tras su golazo. / Luis. Rico / Efe

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Isaac, Akor Adams.