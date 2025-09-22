Alfon González: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

La victoria del Sevilla Fútbol Club ante el Deportivo Alavés dejó muy buen sabor de boca tanto al cuerpo técnico y la plantilla como a la afición del combinado blanquirrojo. Los hispalenses, que llevaban más de un año sin encadenar dos victorias en LaLiga como visitantes, supieron aguantar las embestidas del cuadro babazorro en un duelo intenso que decantó Alexis Sánchez con su primer gol como sevillista. Sin embargo, no todo fue felicidad para el conjunto hispalense, que vio cómo en los primeros compases del encuentro caía lesionado uno de sus jugadores más destacados en las últimas jornadas. Hablamos de Alfon González, que tuvo que ser sustituido cuando el encuentro apenas llegaba al cuarto de hora.

Según ha informado el Sevilla a través de su página web, el ex del Celta de Vigo sufre "un esguince medial del tobillo derecho, el cual se produjo en los primeros minutos del encuentro de este sábado ante el Deportivo Alavés, motivo por el que fue sustituido por Alexis Sánchez". La entidad nervionense también ha comunicado a través de sus canales oficiales que el regreso del futbolista junto al resto del grupo "queda pendiente de evolución", dejando en el aire la vuelta de un futbolista que se había consolidad como parte del once de gala de Matías Almeyda en este arranque liguero.

Alfon golpea un balón hacia atrás ante Álvaro Núñez. / Europa Press

Alfon González ha sido, sin lugar a dudas, uno de los nombres propios este verano en el Sevilla Fútbol Club. El de Albacete aterrizaba como refuerzo a coste cero tras finalizar su contrato con el Celta, equipo en el que dio el pasado curso sus primeros pasos en Primera División. Su buen hacer en el cuadro celeste provocó que la dirección deportiva que encabezaba Víctor Orta se pusiera manos a la obra para hacerse con los servicios del habilidoso extremo. De hecho, la llegada de este jugador es el último movimiento del madrileño en los despachos de la entidad hispalense antes de su cese y la posterior contratación de Antonio Cordón.

Muchos han sido los rumores que han situado este verano a Alfon lejos del Sevilla incluso antes de oficializarse su llegada, aunque el jugador siempre ha dejado claro que su único deseo era defender la elástica blanquirroja. Inscrito en la tercera jornada, el albaceteño debutó con un buen gol ante el Girona que sirvió para abrir el marcador en un encuentro que los suyos terminarían ganando por 0-2. A Matías Almeyda solamente le queda esperar y ver cómo evoluciona el tobillo de un jugador cuyas cualidades ofensivas deberían ser parte fundamental del ataque sevillista esta temporada.