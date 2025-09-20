Matías Almeyda vuelve a romper récords con el Sevilla FC en un arranque ilusionante

La victoria del Sevilla Fútbol Club en Mendizorroza ha supuesto una nueva alegría para los aficionados de un equipo que estos últimos años se había abonado a la tragedia. No sólo los finales de temporada eran complicados para el cuadro hispalense, que no era capaz de comenzar el curso con el pie derecho. Parece que Matías Almeyda ha dado con la tecla gracias a una 'media inglesa' atípica: ganando lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán y abonándose a los empates en el feudo nervionense. El buen hacer en general de los blanquirrojos ante el Alavés, que unicamente generó peligro gracias al grosero error de Marcao que terminó en penalti para el combinado babazorro, ha hecho que se rompan dos rachas nefastas del cuadro andaluz como visitante.

En abril del pasado 2024, es decir hace más de una temporada, el Sevilla derrotaba al Getafe y a la Unión Deportiva Las Palmas de forma consecutiva en sus respectivos estadios, algo que no ha vuelto a conseguir hasta este mes de septiembre. Las victorias ante Girona y Deportivo Alavés han conseguido anular este récord negativo que perseguía a los hispalenses, algo que parece impensable en el barrio de Nervión. Los malos números como local, solamente una victoria en todo el año 2025, hacen pensar que es imposible en estos momentos conseguir dos victorias seguidas en casa.

Las fotos del Alavés-Sevilla / L. Rico | Efe

La otra racha que ha roto el Sevilla Fútbol Club gracias a los goles de Alexis Sánchez y Rubén Vargas es la del mejor arranque liguero en calidad de visitante, consiguiendo seis puntos de nueve posibles. Esta estadística, empañada por la derrota en los últimos compases ante el Athletic de Bilbao, es el segundo mejor comienzo para los blanquirrojos lejos de su estadio desde 2019, que terminaría con Jesús Navas levantando al cielo de Colonia la sexta UEFA Europa League del cuadro hispalense. Mejorar los números en el Ramón Sánchez-Pizjuán es el debe de este equipo desde hace unos años, siendo esta una de las claves para regresar a la zona noble de la clasificación.

El calendario que se avecina no es nada halagüeño para el Sevilla, que en menos de una semana recibirá en casa al Villarreal, serio candidato a terminar la temporada en puestos Champions. El submarino amarillo será una prueba de fuego para los de Matías Almeyda, que en la rueda de prensa previa al choque ante el Alavés dejó claro que los suyos no pueden tenerle miedo a jugar como locales. Parece que el argentino ha caído de pie en Nervión, siendo los resultados los que marcarán su devenir en el combinado blanquirrojo tras un inicio prometedor.