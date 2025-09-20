La varita de Alexis hace más creíble el mensaje de Almeyda (1-2)

Dos toques de sutileza y calidad, un taconazo a Peque el día del empate ante el Elche y un remate certero en el área en Mendizorroza. Alexis Sánchez, en dos ratos (o más esta vez porque tuvo que jugar casi todo el duelo) y sin ser todavía titular en el Sevilla, ya le ha dado cuatro puntos al club que lo ha acogido cuando se acercaba a los 37 años y quizá cuando pocos creían en él. Ahí están los datos. El chileno, con esos dos toques de su varita mágica, habrá hecho que muchos corran a eliminar aquellos memes en redes sociales ridiculizando tanto su fichaje como el de Azpilicueta, que tiró también de oficio en Vitoria y cuando había que sufrir fue clave en dos gestos ganadores y de haber mamado fútbol toda la vida, una falta táctica a Youssef cuando la cosa de ponía fea y un balón sacado de cabeza en la última acción del partido.

Y es que el fútbol es así. Se me venía a la cabeza al final del partido aquella risa irónica de Mendilibar en la célebre conversación teatralizada con Castro, Del Nido Carrasco y Víctor Orta. “¿Con jóvenes e ir a la Champions?”... preguntaba con retranca y fútbol a las espaldas el de Zaldibar al escuchar el idílico modelo de negocio que planteaban los que han mandado al Sevilla a la ruina.

Aquí están ahora Matías Almeyda para tratar de solocionar el desaguisado y el argentino está logrando que su mensaje cale. Lógicamente, el toque de calidad de Alexis contribuye a hacerlo más creíble, llenaba de felicidad a los sevillistas que viajaban a Vitoria para asistir a uno de las pocos triunfos en este escenario y permite que el futuro se vea, al menos, con un poquito de esperanza, aunque también hubo que sufrir y habrá que seguir sufriendo.

Para empezar por el principio, pocas veces el Sevilla se va a encontrar con que los astros se le alineen tan favorablemente en los primeros minutos en un estadio como Mendizorroza, donde históricamente le ha tocado mucho más morder el polvo que saborear alegrías. Rubén Vargas firmó un golazo a los diez minutos que no estaba en el guión de nadie, mucho menos en el del Chacho Coudet. El suizo robó un balón en el centro del campo y tras una jugada maradoniana por el pasillo central se vio en el balcón del área con opciones de disparo. Es verdad que fue desequilibrado por detrás por un rival que casi lo hace caer, pero confió en sus fuerzas y antes que provocar una falta lanzó un zurdazo que se coló en la portería de Sivera imposible para el arquero babazorro.

Era la segunda llegada del Sevilla y ya tenía parte del botín en el bolsillo en un duelo en el que claramente andaba buscando la espalda de la defensa vitoriana cuando se topó con esta obra de arte. Alfon había avisado en un mano a mano con un gran pase de Isaac, pero la movilidad del albaceteño la perdía el equipo de Almeyda casi a renglón seguido del gol de Vargas, al recibir un golpe en el tobillo y dejar su sitio a Alexis Sánchez.

Pero no iba a ser todo felicidad. Por mucho que se diga, al argentino aún le queda trabajo para ajustar el sistema defensivo y si el invento de Marcao no chirrió ante el Elche sí lo hizo al primer balón fácil para el brasileño. Primero se confió en un pase que sobrevoló su cabeza y lo dejó pasar en vez de atacarlo, permitió controlar a Carlos Vicente en el área y se le echó encima con menos sutileza que un elefante lo hace sobre un domador. Del penalti no lo libraba al Sevilla ni Perry Mason y el propio extremo del Alavés convertía el lanzamiento en el empate burlando a Vlachodimos en la primera que el griego vio el balón de cerca.

El contador del partido, pues, se puso a cero, pero ya cada cual tenía su ruta trazada. El Alavés había detectado que la zona de Marcao podía ser como un queso grouyé y que llevarlo al límite era comprar bastante boletos para ganar en la tómbola y el Sevilla seguía buscando la velocidad de Isaac, de Vargas y la imaginación de Alexis a la espalda de la defensa local.

Así, incluso con un gol anulado al suizo por fuera de juego, el Sevilla se mantenía firme en el duelo, que a vuelta del paso por vestuarios se iba a decidir por el sutil toque del héroe originario de Antofagasta. El Alavés –mérito tendría el Sevilla– parecía un rival mucho menos fiero de lo que lo pintaban y apenas inquietó el debut de Vlachodimos, mientras que Almeyda no dejaba de alentar a los suyos desde la banda.

Vargas completó su partidazo con un toque certero a Carmona ante Diarra y el autopase del visueño merecía salir en un cuadro y no podía ir acompañado más que de un pase de gol. Y ahí estaba el toque sutil de Alexis, la varita mágica para convertir en oro la visita a Vitoria.

Luego habría que sufrir. Pero de eso esta afición sabe y con Almeyda el equipo también parece que está aprendiendo.