Horario y dónde ver el Sevilla FC - Villarreal CF: a la tercera en casa

Tras ganar en Vitoria a un Alavés que no puso las cosas nada fáciles, el Sevilla Fútbol Club buscará hacer repetir esta sexta jornada de laLiga ante el Villarreal. El cuadro groguet, uno de los serios candidatos a ocupar las plazas de Champions League a final de curso, aterriza en Nervión con diez puntos de quince posibles después de derrotar a Oviedo, Girona y Osasuna; habiendo empatado frente al Celta de Vigo y perdido con el Atlético de Madrid. En la máxima competición continental, los amarillos comenzaron cayendo contra el Tottenham en Inglaterra y continuarán su periplo europeo recibiendo la próxima semana a la Juventus en el Estadio de la Cerámica.

Las fotos del Alavés-Sevilla / L. Rico | Efe

Horario del encuentro

El partido entre Sevilla FC y Villarreal CF se disputará este martes 23 de septiembre a partir de las 21:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Hace más de dos años que el combinado blanquirrojo no vence al groguet en competición oficial, siendo la última ocasión el 23 de abril de 2023. Los goles de Rafa Mir y Youssef En-Nesyri, este último en el tiempo añadido de la segunda mitad, dieron la victoria al cuadro nervionense sobre el submarino amarillo, que había igualado el choque gracias a un tanto de Pau Torres. Desde entonces ambos equipos se han cruzado en cuatro ocasiones con un balance de tres victorias para los valencianos y un empate.

Dónde ver el partido

Además de en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la web de Diario de Sevilla, el encuentro podrá seguirse en DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar. El feudo hispalense nunca ha resultado fácil para el Villarreal, que únicamente ha salido victorioso en seis ocasiones. Por su parte, el Sevilla se ha llevado el gato al agua 16 veces ante su rival de esta semana, siendo una de ellas los octavos de final de la UEFA Europa League del curso 2014/2015 que los blanquirrojos terminarían levantando frente al Dnipro. Curiosamente, todos los enfrentamientos entre estos dos equipos en Primera División han tenido lugar en el siglo XXI, siendo el curso 97/98 el primero en el que ambos se cruzaron en Segunda.

Ramón Martínez celebra el gol que marcó en Villarreal el pasado mayo. / Andreu Esteban / Efe

La afición del Sevilla Fútbol Club sigue esperando que los suyos consigan una victoria en casa este curso. La derrota ante el Getafe y el empate frente al Elche dejaron mal sabor de boca a la hinchada blanquirroja, que sigue viendo cómo el equipo parece competir mejor lejos de Nervión que en su propio estadio. Tras más de cuatro meses sin ganar en el Sánchez-Pizjuán, aquel encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas que sirvió para certificar virtualmente la permanencia, el Villarreal se antoja como una prueba de fuego para seguir rompiendo rachas negativas que no permiten a los hispalenses levantar el vuelo.