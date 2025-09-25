Antony, directo a la historia del Betis en Europa con este dato

Volvió Europa para el Real Betis Balompié y con ella, volvió poco a poco una buena versión de Antony sobre el terreno de juego. Después de cuatro meses sin jugar, esperando que se resolviese la situación de su vuelta a Sevilla, el de Osasco poco a poco va tomando rodaje y mejorando su rendimiento individual para estar más cerca de lo que ya ofreció la temporada pasada, y, sobre todo, de lo que se espera de él tras lo que hizo en su primera etapa en el Betis.

Con su gol y su asistencia, los verdiblancos consiguieron sumar un importantísimo punto en esa fase de liga ante uno de los favoritos a llevarse el título en el mes de mayo, pero a nivel personal, Antony entró de lleno en la historia del conjunto de las trece barras. Y es que entre su buen hacer en Conference League el pasado curso y el tanto de hoy, el sudamericano se cuela en el top de los cinco máximos goleadores del combinado heliopolitano en Europa, con cinco tantos, superado por los seis de Lo Celso, siete de Abde, ocho de Alfonso y los nueve de Cédric Bakambu, que precisamente se convertía anoche en el máximo anotador continental histórico.

Antony ayuda a levantarse a Anderson en un lance de la segunda parte. / Antonio Pizarro

Contento por su gol y tomando ritmo

Tras el partido, el futbolista acudió a zona mixta para hablar de lo acontecido en el césped de La Cartuja, donde dejó claro que está 'Iluminado' por Jesús y que volverá a su mejor nivel: "Estoy un poco cansado porque no hice pretemporada, no entrené en Manchester con el equipo. Fue difícil para mí. Me cuesta un poco físicamente, pero cada día me siento mejor. Estoy feliz por la asistencia y el gol, pero triste por el empate. Estoy iluminado por Jesús. Hoy hablé con mi hermano y antes del partido me dijo que iba a hacer gol. Estoy feliz de marcar de nuevo en casa, con la afición".

"Queríamos ganar, pero el domingo tenemos otro partido en casa y tenemos que pasar página. El domingo tenemos que estar con la misma mentalidad, de marcar, dar pases y correr por el equipo. Es una competición difícil, pero tenemos que estar peleando y concentrados para hacer historia", cerraba el paulista.

Antony trata de marcharse de Hudson-Odoi. / Antonio Pizarro

Pellegrini sale en su defensa

Además de la intervención del futbolista, a Manuel Pellegrini también le preguntaron en sala de prensa por el bajo rendimiento por momentos de su futbolista, y salió en su defensa: "El gol le va a venir bien. Ha estado casi cuatro meses sin jugar, el mismo caso que Abde que le faltó la chispa después de su partidazo en LaLiga. Tras una inactividad siempre se tarda en coger la mejor forma".