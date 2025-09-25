Antony arregla los pies de barro del eje defensivo del Betis

La buena reacción del Betis en la segunda parte le permitió rescatar un punto que bien pudo considerarse positivo después de una primera parte en la que el Nottingham Forest fue muy superior, gozando de ocasiones muy claras para haber hecho mucho más daño en el marcador, fruto de la debilidad de los verdiblancos por el eje de la zaga y el costado izquierdo.

Tan mal estuvo el equipo bético que Manuel Pellegrini no dudó en hacer tres cambios de una tacada tras el descanso y ya se vio un Betis con más empuje que acabó encontrando el premio del 2-2 por medio de Antony.

Defensa

El Nottingham Forest salió con un 4-1-4-1 que se modificaba en función de los movimientos de Anderson y Douglas Luiz por delante de Sangaré, sin obviar cómo Zinchenko y Gibbs-White caían también por dentro para generar superioridad. Así, el conjunto inglés apostó por la idea de tener la pelota y ser dominador y, pese al gol encajado, no varió su guión. Es más, dio un paso adelante y aprovechó los pies de barro de la zaga verdiblanca, tanto por el centro, con un Natan pésimo, como por el lado de Junior, una vía de constante peligro para el Forest con Gibbs-White y Neco Williams. De todo ello se aprovechó Igor Jesus, que hizo un doblete y dispuso de ocasiones claras para hacer alguno más. Y tampoco ayudó un Pau López que no tuvo tampoco su mejor noche, con malas salidas.

En menos de diez minutos, el Forest le había dado la vuelta al marcador. Y pudo hacer más sangre, pues tuvo al Betis a su merced. Directamente, empequeñeció al equipo verdiblanco tanto por dentro, con Altimira y Amrabat desarbolados, como por las alas.

Pero en la segunda mitad ya los de Postecoglou no estaban tan sueltos, aunque Kalimuendo tuvo la mejor ocasión de su equipo en un segundo acto donde el Betis sufrió menos.

Ataque

El nombre propio fue Antony. Va alcanzando poco a poco su mejor versión, pero tiene tanta calidad que en su haber quedó un gran pase a Bakambu en el 1-0 y el tanto del empate final. El congoleño fue de más a menos hasta terminar fundido y el Cucho entró y se notó, como en ese sensacional pase al espacio a Marc Roca en la jugada del 2-2.

El pivote se notó en el lugar de Altimira, Amrabat creció y la presión bética surtió efecto, aunque faltaba ese último pase. Tanta fe tuvo el cuadro de Heliópolis que encontró el premio con el empate a dos. Las ganas de Marc Roca, el pase del Cucho, los buenos minutos de Fornals, la insistencia de Antony... Todo sumó para firmar las tablas.

Virtudes

La insistencia del Betis hasta el final en busca de un empate que fue justo.

Talón de Aquiles

Insistir en colocar a Natan en el perfil diestro al lado de Valentín Gómez es recaer en el error. Junior, con la flecha bajada.