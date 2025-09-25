El miedo de algunos aficionados del Betis en La Cartuja: "Sufrimos patadas, escupitajos..."

En la noche de este pasado miércoles tuvo lugar el enfrentamiento entre Real Betis Balompié y Nottingham Forest en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. Fue un partido competido que terminó en empate entre ambos conjuntos, viviendo momentos dispares a lo largo de los 90 minutos, adelantándose el combinado heliopolitano primero, luego remontando el Forest y finalmente con el empate de Antony. Tanto los aficionados locales como los visitantes tuvieron esos momentos de explosión y de júbilo, pero en el caso de los ingleses, provocaron muchos problemas en la zona correspondiente del estadio, levantando las quejas de los béticos que tenían allí su localidad.

Y es que fueron más de 3.500 aficionados visitantes los que ocuparon tanto la ciudad de Sevilla, como la zona correspondiente en el estadio. Si bien es cierto que a lo largo de las horas previas no se registraron incidentes, el comportamiento de los aficionados de los Tricky Trees no fue nada bueno en el partido y generaron mucho miedo a los béticos.

La fiesta de los aficionados ingleses en Sevilla antes de medirse al Betis

Algunos aficionados pasaron miedo

El tema clave es que la única separación que existe entre los dos grupos de aficionados es una red, que la realidad es que paraliza poco de cara a lo que quieran lanzar o hacer a los locales. "Mi hermano no ha podido ir a trabajar de la patada en la nuca que le dieron en la celebración del gol. Estamos vendidos allí", declaraba uno de los afectados a Diario de Sevilla. "Estamos justo en la fila de delante. Sufrimos miedo por momentos. Nos tiraron escupitajos, bebidas, nos dieron patadas en la celebración del gol... Y con menores junto a nosotros. La red no hace nada", añadia.

Y es que la situación en este sentido podría haber sido mucho más complicada si se hubiese tratado de otras aficiónes más peligrosas y radicales que han visitado ya el Benito Villamarín en temporadas anteriores, como por ejemplo la del Vitoria Guimaraes y la rivalidad que hay con los béticos.

La cercanía de la zona visitante / MC

Se debe buscar una solución

Y es que como se puede observar en la imagen, la cercanía es total. Los agujeros de la red no son grandes como para permitir el paso de objetos como vasos, banderas u otros elementos, pero sí como para el lanzamiento de líquidos o cosas pequeñas que igualmente pueden hacer mucho daño a los aficionados locales.

En este caso se vio la grada visitante completamente llena, con el cupo completo con esos más de 3.500 aficionados visitantes. Se deberá buscar una solución a esta situación para que aquellos aficionados que han pagado su abono al igual que en el resto del estadio puedan ver con tranquilidad y seguridad el partido.