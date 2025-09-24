La afición del Betis opina sobre el debut en Europa League: "Hay equipo para ganarla"

Después del empate en los últimos minutos de Antony y una segunda parte en la que el equipo de Manuel Pellegrini mejoró bastante respecto a la primera, los aficionados del conjunto heliopolitano salieron algo más confiados del Estadio de La Cartuja respecto a como estaban al descanso del partido. Arrancan sumando en una competición larga ante uno de los mejores rivales.

El próximo compromiso, el domingo ante el Osasuna en el mismo escenario.