La afición del Betis opina sobre el debut en Europa League: "Hay equipo para ganarla"
Los aficionados del conjunto verdiblanco se van con un sabor agridulce pero confiantes en su equipo
Después del empate en los últimos minutos de Antony y una segunda parte en la que el equipo de Manuel Pellegrini mejoró bastante respecto a la primera, los aficionados del conjunto heliopolitano salieron algo más confiados del Estadio de La Cartuja respecto a como estaban al descanso del partido. Arrancan sumando en una competición larga ante uno de los mejores rivales.
El próximo compromiso, el domingo ante el Osasuna en el mismo escenario.