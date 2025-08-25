El español Sergio Canales, ex del Betis, hizo historia en México con un gol que dio la vuelta al mundo. En el triunfo de Rayados 3-0 ante Necaxa, el mediocampista sorprendió al minuto 21 con un gol olímpico directo desde el córner. Una joya que desató la locura en el Estadio BBVA.

Antes, Lucas Ocampos abrió el marcador al 15’ y después Sergio Ramos selló la goleada desde el punto penal al 59’. Con este resultado, Monterrey sumó su quinta victoria seguida y se afianza como líder del Apertura 2025.

El gol de Canales no solo fue espectacular, también histórica: hacía seis años que no se veía un gol olímpico en la Liga MX. La afición rayada lo celebró como un título, y el nombre del cántabro se volvió tendencia en redes sociales.