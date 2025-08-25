Alineación probable del Betis ante el Celta este miércoles: Lo Celso y diez más

Manuel Pellegrini tiene en la elección del próximo miércoles la capacidad de determinar el mejor equipo posible para hacer frente a un equipo siempre complicado como es el RC Celta de Vigo de Claudio Giráldez. Será un encuentro marcado por un nuevo enfrentamiento ante Borja Iglesias como fueron los de la temporada pasada, además también de no contar con la presencia de Antony Matheus dos Santos, uno de los agitadores del partido anterior en Balaídos. Aunque es cierto que para cuando se juegue bien se podría conocer si regresa o no este verano a la disciplina verdiblanca. El Betis viajará ya posiblemente sin uno de los laterales izquierdos del equipo, Ricardo Rodríguez, cuya salida podría cerrarse en las próximas horas.

A pesar de que ha habido bastantes días de descanso desde el choque ante el Alavés, la realidad es que puede haber algunas rotaciones en el conjunto bético, teniendo en cuenta también que el próximo domingo llega a La Cartuja el Athletic Club, y en posiciones como la del centro del campo no hay demasiados efectivos.

Manuel Pellegrini da instrucciones a los suyos / Antonio Pizarro

¿La primera rotación en la portería?

Muchos se plantean su puede ser la primera rotación en la portería para Manuel Pellegrini, pero la realidad es que parece poco probable. Pau López parte con mucha ventaja sobre Álvaro Valles que todo apunta a que tendrá que esperar a los partidos de la Europa League. En el lateral diestro quizá sí que haya cambios, ya que Ángel Ortiz jugó el curso pasado en Balaídos y Bellerín, parece, que se ha instaurado como el jugador titular en esa posición. En el costado zurdo estará Junior Firpo, y junto a Natan o Bartra puede que tome la rotación Valentín Gómez, que tuvo unos minutos ante el conjunto babazorro como pivote.

En la medular no se esperan cambios con Fornals y Altimira sumando minutos como pareja fuerte en esa zona y por delante, estará casi con total seguridad Giovani Lo Celso. En una banda estará Rodrigo Riquelme, que salió bastante pronto sustituido en la anterior jornada de LaLiga, mientras que podrían verse cambios en el perfil diestro con los buenos minutos de Pablo García con un poco de descanso para Aitor. En delantera, sería raro que no estuviese Cucho Hernández.

Antony y Cucho Hernández en su presentación como jugadores del Betis / Julio Muñoz / EFE

Un once muy reconocible

Por tanto, el once probable del conjunto bético es el siguiente: Pau López; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo; Altimira, Fornals; Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Pablo García y Cucho Hernández.