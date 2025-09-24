Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Villarreal

Ni el hecho de quedarse con diez por la lesión de Nianzou frenó el anhelo del Sevilla de buscar una remontada ante todo un equipo de Champions que cuenta con un enorme arsenal ofensivo. Lo dejó claro Marcelino García Toral a medida que introducía piezas atacantes. Entre Mikautadze y Solomon explotaron ese riesgo sevillista en una jugada en la que los locales expusieron demasiado.

Odysseas Dos paradones, uno sacando el pie y el otro la mano arriba. Personalidad.

Azpilicueta Más incómodo que en Vitoria porque alrededor surgían demasiados conatos de fuego.

Castrín Le costó guardar su espalda ante tanto amarillo colándose.

Kike Salas Muy nervioso y descolocado en la primera parte, más entonado en la segunda con el paso adelante del equipo.

Juanlu Muy distraído en el repliegue y bien que sacó partido de ello Cardona.

Gudelj Juega a ritmo de un homenaje a algún retirado. Doloroso cómo fue un espectador en la entrada de Cardona para el 0-1.

Sow No es un medio para guardar la posición y hacerse fuerte por delante de la defensa, como se vio en la primera parte. Luego, ya en el mediocampo rival, creció. Buen golpeo en el gol.

Suazo En la primera parte fue junto a Januzaj quien tiró para arriba y combinó con sentido, pero tener a Ejuke por delante no le facilitó las cosas.

Januzaj Una pena que está tan lastrado por su limitadísimo físico, pues su creatividad y su toque fue sacando de atrás al equipo.

Akor Adams Una calamidad en colocación, controles, pases. No se perfila para rematar. Lo único bueno, peinar hacia atrás antes del 1-1.

Ejuke Un lastre en la banda siniestra. Pésimas decisiones.

Nianzou Salió de zona, arriesgó en el pase, espriintó hacia atrás... y reventó la progresión.

Alexis Engarzó juego por la izquierda.

Rubén Vargas El toque perdido.

José Ángel Hay que saber frenar.

Batista Mendy Innegable presencia en la zona ancha para hacer la raya y dar fluidez. Buen zurdazo que se topó con Arnau Tenas.