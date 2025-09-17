Natan y Valentín Gómez, mejor junto a otro central con más liderazgo

Apenas 10 segundos tardó Iván Romero para plantarse delante de Álvaro Valles. Un minuto y medio después, repitió. Demasiada distancia entre los centrales, con desajustes en las marcas que permitieron al Levante hacer daño al inicio con muy poco: pase interior entre los centrales.

Es cierto que poco más sufrió el Betis en el encuentro salvo en el tramo final, ya volcado al ataque y descubriéndose en defensa, pero parece que Natan y Valentín Gómez se encuentran más seguros con Marc Bartra o Diego Llorente a su lado, jugadores con más jerarquía y liderazgo. Juntos, siendo además los dos zurdos, el problema es evidente.

Natan llevó la voz cantante en el Ciutat de Valencia, aunque en el perfil cambiado al dejar el izquierdo al argentino, que estrenó titularidad por los problemas musculares de Bartra y demostró que se asomó con facilidad al área rival, pero que necesita atrás alguien con peso que le marque los pasos. No tuvo más opción Manuel Pellegrini que disponer esta pareja contra el Levante y no parece que repita salvo obligación por lesiones o en un duelo de menos exigencia como en las primeras rondas coperas.

Evidentemente la pareja titular debe ser la formada por Bartra, que ya volvió a entrenarse ayer superando sus problemas físicos, y Diego Llorente, que acumula dos convocatorias ya aunque el pasado fin de semana no estaba aún para un encuentro completo tras contar ya con el alta medica al recuperarse de su lesión muscular producida el pasado 13 de abril. Cinco meses ya sin jugar un partido oficial.

Ya cuando hace un par de temporadas Chadi Riad tuvo que dar un paso adelante lo hizo siempre de la mano de un jugador con más experiencia como Pezzella o Marc Bartra. No quiso Manu Fajardo, director de fútbol profesional verdiblanco, en poner el foco en Valentín Gómez, asegurando que “el mal inicio se debió más a lo colectivo”, aunque sabe que el argentino “viene de una liga diferente a las europeas por ritmo y contexto” y que está “capacitado para defender la camiseta del Betis pese a su corta edad, porque ya lo hizo en Vélez”.