Radar Betis semana 10: Así les ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Sin lugar a dudas, el nombre de la jornada ha sido el del central del Rayo Vallecano. Después de un verano convulso y unos primeros meses entre lesión y recuperación en Vallecas, este fin de semana ha sido la gran presentación de Nobel Mendy con el combinado de Íñigo Pérez.

Nobel Mendy, la sensación del Rayo ante el Levante

El combinado de la capital se coloca ya con 11 puntos en la tabla clasificatoria tras la importantísima victoria ante el conjunto groguet. El jugador cedido por el Betis ha hecho un partido extraordinario. Ha vuelto a ser ese futbolista que se presentó ante toda Europa en el partido ante la Fiorentina en Italia. Rápido, contundente, ganador de duelos y dando un nivel bastante alto en defensa. En total han sido 13 despejes, tres intercepciones, un disparo bloqueado, dos recuperaciones, tres duelos ganados en el suelo de los tres que ha disputado y una entrada salvadora siendo el último hombre. La nota negativa ha sido que tuvo que ser sustituido por una serie de molestias, por lo que habrá que seguir de cerca qué le ha terminado ocurriendo. En ese mismo partido se ha quedado nuevamente sin minutos Iker Losada, quien no está pudiendo evolucionar como futbolista en la Comunidad Valenciana.

Poco pudo hacer Guilherme Fernandes en el partido entre el Valladolid y el Sporting. Los pucelanos perdieron 2-3 ante el Sporting. El meta portugués hizo dos paradas a disparos desde dentro del área, pero no detuvo el penalti que le lanzaron y encajó tres goles.

Preocupación con Gonzalo Petit

El Mirandés va cuesta abajo y sin frenos, y su entrenador no está sabiendo dar con la tecla. Esta jornada han vuelto a salir derrotados ante la AD Ceuta, con una asistencia precisamente del ex-bético Marcos Fernández. Ismael Barea fue titular en el partido, pero no destacó demasiado ni en acciónes con balón ni en los duelos defensivos. Tan sólo hizo una recuperación. Gonzalo Petit tan siquiera tuvo minutos en un día en el que el equipo necesitaba goles para remontar y siendo un prometedor delantero se quedó sin minutos. Preocupa mucho esta situación, ya que ha sido una inversión altísima por parte del Betis y necesita muchos minutos para formarse como futbolista. El partido entre la Real Sociedad B y el Huesca fue suspendido, por lo que no ha habido registros de lo que hiciese Sergio Arribas.

