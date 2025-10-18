El penalti a favor del Betis que el VAR no vio ante el Villarreal

Punto muy valioso el que ha conseguido el Real Betis Balompié en el estadio de La Cerámica. No sólo por la forma en la que lo ha hecho, sino también por lo que podría haber ocurrido si el colegiado del partido hubiese tomado otra decisión en la polémica acción sobre Giovani Lo Celso. Iba por debajo el conjunto bético en el marcador después de que Antony, con un buen gol a nivel colectivo, recortase distancias. Ahí, Cucho Hernández recibía la pelota dentro del área de espaldas a la portería y descargaba a su derecha para la llegada de Lo Celso. Este controló la pelota y recibió un agarrón por detrás, en su hombro izquierdo, que lo desequilibra y no le permite llegar a una acción muy ajustada. Luego, es arroyado en el tren inferior por el defensa que llegó a despejar.

Hernández Maeso no vio en primera instancia infracción sobre el internacional albiceleste, y en el VAR no hubo llamada tan siquiera para revisarlo en el monitor. González Fuertes no consideró que su compañero hubiese fallado y ni siquiera se revisó la jugada en el monitor.

El penalti sobre Lo Celso no pitado en el encuentro ante el Villarreal / Movistar

El Betis pudo empatar a pesar de la polémica

En ese momento el conjunto verdiblanco estaba tan sólo un gol por debajo en el marcador y de haberse señalado la infracción hubiese tenido una oportunidad inmejorable para rescatar un punto importantísimo en un campo en el que nadie hasta el momento había puntuado este curso como es La Cerámica.

Pero con el paso de los minutos y los cambios de Manuel Pellegrini, el equipo mejoró y se mostró ambicioso. Siguió y siguió intentándolo hasta el final y el esfuerzo tuvo su recompensa. Con un doblete de Antony, el penalti no pitado sobre Lo Celso queda en anécdota, aunque no por ello deja de ser un nuevo error arbitral en contra de los verdiblancos y en favor de un Villarreal que en los últimos años siempre ha protagonizado este tipo de sucesos en su estadio.