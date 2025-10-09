Más que un ‘9’: Cucho Hernández se asienta en el Betis y pone el ojo en el Mundial

El delantero del Betis Cucho Hernández ha empezado la temporada en un excelente momento de forma. Sus números en LaLiga así lo reflejan, con 4 goles y una asistencia en 8 partidos (688 minutos), haciendo su última diana el pasado domingo ante el Espanyol.

Un tanto con el que el cafetero encontró el premio a ese trabajo que viene haciendo en la ciudad deportiva en cuanto a mejorar sus remates a gol de cabeza con ese buen salto que tiene. Así aprovechó el buen centro de Ricardo Rodríguez para saltar y enganchar la pelota con un giro de cuello de calidad y rematar para hacer estéril la estirada de Dmitrovic. Premio para el futbolista de 26 años nacido en Pereira, que ha firmado como jugador verdiblanco su mejor arranque liguero en su trayectoria profesional en la máxima categoría del fútbol español.

Los números en España

La temporada pasada (2024-25), el Cucho marcó cinco goles y dio una asistencia en 15 partidos como bético (1.150 minutos); en la campaña 2020-21, como jugador del Getafe, hizo 2 goles y dio 3 asistencias en 23 encuentros (1.474 minutos); en la 2019-20 marcó en 5 ocasiones y dio una asistencia en 22 partidos con el Mallorca (1.492 minutos); y en la 2018-19 hizo 4 tantos y dio 3 asistencias en 34 partidos con el Huesca (2.152 minutos).

Guarismos, siempre en Primera División, que comparados con los que lleva en el curso actual indican que esta campaña puede ser un punto de inflexión en el crecimiento goleador del delantero del conjunto de Heliópolis.

Comparativa con temporadas anteriores. / Departamento de Diseño

Más que un goleador

Deportivo Pereira, América de Cali, Huesca, Mallorca, Getafe, Watford, Columbus y Betis son los clubes en los que ha militado hasta ahora el Cucho, sumando más de 300 partidos (314) como profesional. Y en 198 de ellos (15.769 minutos) actuó como delantero centro, con un bagaje de 85 goles y 34 asistencias (según Transfermarkt). Pero el delantero colombiano no es un 9 clásico, pues sigue demostrando que se mueve bien en la mediapunta, que cae bien a las bandas para asociarse y ve bien las entradas de los centrocampistas que llegan desde atrás, como se comprobó en el partido ante el Nottingham Forest. Concretamente, en ese buen pase al espacio a Marc Roca que acabó en el empate a dos, obra de Antony. Incluso, este curso, en alguna ocasión, ha actuado por momentos cayendo a la banda izquierda, posición que no es nueva para él en el fútbol español.

Fuerte inversión

El Betis decidió apostar fuerte por el Cucho en el último mercado de invierno y pagó 13 millones al Columbus. El estilete se adaptó rápido y bien al cuadro verdiblanco e hizo una más que aceptable segunda vuelta, con goles importantes como en el último derbi en el Villamarín (hizo el 2-1) o en Butarque, con aquella remontada verdiblanca en la segunda mitad (2-3). Una adaptación completa de un jugador que ha encajado bastante bien en el vestuario y que se siente importante en un Betis donde quiere conseguir este curso cosas importantes.

El Mundial 2026

El Cucho ha sido convocado por Néstor Lorenzo, seleccionador colombiano, para los dos encuentros amistosos de preparación para el próximo Mundial contra México (domingo 12 de octubre a las 03:00) y Canadá (miércoles 15 de octubre a las 02:00). El cafetero tiene en la zona de ataque una competencia importante, compartiendo protagonismo con nombres como Luis Díaz, Luis Suárez, Santos Borré y Johan Carbonero. Sin embargo, confía al máximo en hacer un buen papel cada vez que sea citado por su país fruto de su trabajo en un Betis en el que se siente a gusto y con ganas de seguir creciendo. El Cucho, instinto bético.