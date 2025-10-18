Así jugaron los futbolistas del Betis en el 2-2 contra el Villarreal

El Betis no merecía irse de La Cerámica de vacío y el empate llegó en el tiempo de prolongación desde la ambición de un equipo que buscó desde el minuto 1 la portería contraria y el premio llegó en el 94. Más vale tarde que nunca. Antony fue el protagonista por sus goles y Fornals por sus asistencias, pero el trabajo de Cucho Hernández y Abde, la presencia de Amrabat en la medular y la buena actuación de los centrales, apagando el fuego de los laterales, especialmente en el tramo final con el equipo volcado y dejando mucho espacio a la espalsda fueron igualmente decisivos.

Pau López: El héroe de Cornellà pudo hacer más ante Buchanan

En el fútbol uno es héroe hasta que llega el partido siguiente. El portero catalán hizo una gran primera parte, sacando con el pie un disparo de Oluwaseyi cruzado y jugándose el tipo ante Buchanan. Pero en el 1-0, en tu tiro lejano del canadiense, da la sensación de que reacciona tarde y puede hacer algo más.

Bellerín: Correcto, pero sin subir

Bien colocado siempre, en defensa, consciente de que no puede subir alegremente con Antony por delante, cuando el Betis se fue a por el empate se echó en falta que apareciera más en posiciones ofensivas para crear superioridad o ser una alternativa más que sorprendiera al rival.

Natan: Galones en defensa, pese a dos lunares

A pesar de la derrota el brasileño hizo un buen partido. Cortó lo que pudo, siempre apagando el fuego que creaban las subidas de los laterales. En una de ellas, sin embargo, le faltó contundencia con Nicolás Pepé en la acción del 2-0. Llegó con cierta solvencia yendo al suelo y en vez de quitarse el balón de encima trató de quedárselo y acabó perdiendo el balón. En la primera parte casi se lía con un control que se le fue ante Oluwaseyi siendo el último jugador.

Natan, ante Oluwaseyi. / Andreu Esteban / Efe

Valentín Gómez: Velocidad y colocación como armas

Cava vez está mejor en el eje de la zaga. Seguro y rápido al corte, aprovechando la velocidad para superar a delanteros con más físico como Oluwaseyi. Y por arriba siempre aparece en los saques de esquina. En el segundo tiempo tuvo un cabezazo que pudo acabar en gol. En todos los encuentros tiene alguna opción de remate de esta forma.

Junior: El clásico error de no esperar un disparo

Puso un buen pase al área para Cucho Hernández y subió cuando puedo, pero atrás sigue sin ser una pieza fiable y el 1-0 llegó por su lado. Fue presa de la mala costumbre muy extendida de encimar más al atacante. El espacio que le dio a Buchanan en vez de ir a por él fue lo que necesitó el canadiense para armar el disparo. Estaba lejos y encima no fue con decisión a por él. Fuera de sitio también en el inicio de la acción del 2-0. Pudo ser objeto de penalti por Pau Navarro.

Amrabat: Presencia, aunque esta vez sin equilibrio

El partido se rompió muy pronto y ya desde la primera parte se convirtió en un choque de ida y vuelta en el que el centro del campo bético perdió el control. Cuando las aguas se calman se basta solo en la medular para no sólo cortar sino armar el juego también con balones en largo.

Marc Roca: Sobrepasado por el ritmo del encuentro

Participó poco en el partido a medida que el corre calles iba a más en el primer tiempo. Demasiado tiempo sin jugar como para poder tener mayor relevancia en un encuentro sin control. Ni siquiera en el inicio del segundo tiempo con el Betis mandando el centrocampista fue capaz de imponerse y hacer notar su presencia.

Antony: Un golazo con una definición exquisita y otro de iluminado

Muy activo en el primer tiempo, parece que algunas veces no quiere pecar de chupón y busca el pase, a veces imposible, a algún compañero en vez de jugarse el uno contra uno en una posición con peligro. Quizá le falte todavía confianza o ritmo, pero lo cierto es que tiene más fútbol y calidad para probar con individualidades y no tirar de una generosidad que a menudo acabó en pérdida y la posesión para el rival. Cuando miró a la portería contraria sin pensar en nada más: un golazo para reducir distancias y otro de iluminado para firmar el empate.

Fornals: Muy activo y decisivo con dos asistencias

Que es uno de los jugadores clave de este Betis está fuera de toda duda, pero el castellonense aparecía esta vez poco en La Cerámica en los metros finales de forma decisiva. Pero tiene tanta calidad que se convierte en decisivo con cualquier chispazo. Y tuvo dos. Dos pases de gol que valen un punto de oro. Los dos pases a Antony viendo los espacios como nadie. El primero, tras dos toques previos para controlar y ver al brasileño por la derecha; en el segundo, un sútil toque de primeras para dejar solo a su compañero.

Abde: Si no necesitara tantas ocasiones para generar algo...

El peligro del Betis llegó en el primer tiempo casi siempre por su lado. En el uno contra uno Pau Navarro no pudo con él y pisó el área varias veces con peligro. Y llega tanto que parece escaso el poco bagaje, ya sea con goles o asistencias, que resultan de sus acercamientos. A veces el problema no es que elija mal, sino que lo hace tarde.

Cucho Hernández: Indetectable para la defensa, le faltó pensar sólo en rematar

La racha de cuatro goles seguidos se vio cortada en la Cerámica, donde tuvo ocasiones para marcar. Siempre al borde del fuera de juego y entrando entre los centrales, se mueve como pez en el agua y así se plantó un par de veces en el área rival. En el segundo tiempo recogió un rechace de Pau Navarro en el que debió disparar de primeras y no liarse con el balón. Cuando mira con hambre a la portería sin pensar en nada más que rematar le salen mejor las cosas.

Lo Celso: No se creía que no le pitasen penalti

Cuando sintió el agarrón de Pau Navarro en el área se fue al suelo. En movimiento, cualquier toque es desestabilizador. Buscó la pena máxima, pero el colegiado no lo cobró. En el suelo, el argentino esperaba esa revisión, seguro del contacto que había sentido. Cuando vio que el árbitro mandó seguir, no se lo creía. A pesar de eso, tuvo tiempo para ser más protagonista en el juego y apareció poco. Mandó al limbo una falta en una situación perfecta.

Lo Celso, en la acción en la que reclamó penalti. / Andreu Esteban / Efe

Ruibal: Extremo izquierdo, otra 'profesión' más

Entró en la segunda parte por un desfondado Abde, una posición más, la de extremo izquierdo, en la juega el chico para todo de Pellegrini. Extrañó que no le diera la oportunidad el técnico a un jugador más de ese perfil como Riquelme, aunque seguramente aun con el marcador en contra el técnico chileno buscara proteger más el carril izquierdo de Junior en defensa, que era un coladero. Cubrió después el lateral derecho.

Pablo García: Entró tan tarde...

Con el partido loco y el Betis jugando más en campo contrario, movió muy tarde el banquillo Pellegrini. Entró para los cinco minutos de prolongación y no tuvo tiempo para nada.